Premier League
team-logoManchester United
Old Trafford
team-logoFulham
Manchester United vs. Fulham, Premier League: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Cómo ver el partido de la Premier League entre el Manchester United y el Fulham, así como la hora de inicio y noticias del equipo.

El resurgimiento del Manchester United continúa después de las victorias sobre Manchester City y Arsenal. Ahora están apuntando a un lugar en la Champions League, y Fulham está en su punto de mira.

Aquí es donde encontrar transmisiones en vivo de Manchester United vs Fulham, ya que GOAL te trae todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido hoy.

Cómo ver Manchester United vs Fulham, Premier League 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido estará disponible en España a través de DAZN, DAZN 1 Bar, mientras que en México se podrá seguir por FOX One.

En Sudamérica el duelo será transmitido por Disney+. En Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de Peacock.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites utilizar una red privada virtual (VPN) para ver los partidos con tu servicio de streaming habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al hacer streaming. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de GOAL sobre las mejores VPNs para streaming de deportes.

Hora de inicio del partido Manchester United vs Fulham

El partido se disputa este domingo 1 de febrero a las 15:00 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio Old Trafford.

  • México: 08:00 horas
  • Argentina: 11:00 horas
  • Estados Unidos: 09:00 horas (tiempo del este)

Previa del partido

El entrenador interino Michael Carick ha devuelto algo de estilo al Manchester United. Más recientemente, remontaron para vencer al líder de la liga, el Arsenal, siendo esta la primera derrota en casa de los Gunners en la campaña. Esto siguió a una convincente derrota del Manchester City en Old Trafford. Será interesante ver si los Diablos Rojos pueden mantener ese impulso en febrero con este partido, un enfrentamiento en casa con el Tottenham y luego viajes a West Ham y Everton en febrero. 

Los visitantes Fulham son ahora auténticos contendientes para un lugar europeo, acumulando 17 puntos en sus últimos ocho partidos en la liga. 

Noticias de lesiones, suspensiones, estadísticas clave

Matthijs de Ligt y Joshua Zirkzee están lesionados para los anfitriones, mientras que Fulham no contará con Rodrigo Muniz y Sasa Lukic. 

El United ahora está invicto en seis partidos de la EPL.

Fulham no ha marcado más que en ninguno de sus últimos cuatro partidos fuera de casa y no ha mantenido su portería a cero en sus últimos seis en general. 

El creador de juego del United, Bruno Fernandes, lidera la liga con 10 asistencias.

Noticias del equipo y plantillas

Manchester United contra Fulham alineaciones probables

4-2-3-1

Formación

4-2-3-1

31
S. Lammens
23
L. Shaw
6
L. Martinez
5
H. Maguire
2
D. Dalot
37
K. Mainoo
18
Carlos Henrique Casemiro
8
B. Fernandes
16
Amad
10
M. Cunha
19
B. Mbeumo
1
B. Leno
15
J. Cuenca
33
A. Robinson
21
T. Castagne
5
J. Andersen
17
A. Iwobi
8
H. Wilson
16
S. Berge
22
Kevin
32
E. Smith Rowe
7
Raúl Jiménez

4-2-3-1

Alineación probable

Suplentes

Manager

  • M. Carrick

Alineación probable

Suplentes

Manager

  • Marco Silva

Forma

9/7
3/5
4/5

9/6
4/5
4/5

Registro de Enfrentamientos Directos

Últimos partidos

2

Victorias

1

Empate

2

Victorias

4

Goles marcados

3
1/5
2/5

Clasificaciones

0