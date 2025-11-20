Manchester United vs. Everton, Premier League: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Manchester United recibe a Everton este lunes 24 de noviembre a las 21:00 horas (España) en el estadio Old Trafford, por la décima segunda jornada de la temporada 2025-2026 de la Premier League.

Sigue aquí en directo el Manchester United vs. Everton de la Premier League 2025-26

Los Red Devils llegan al compromiso después de empatar por marcador de 2-2 frente a Tottenham en la fecha 11, con goles de Bryan Mbeumo y Matthijs de Light. El equipo dirigido por Rúben Amorin es séptimo en la clasificación con 18 puntos.

Por su parte, los Toffees vencieron por 2-0 a Fulham en su más reciente partido de liga, con anotaciones de Idrissa Gueye y Michael Keane. El cuadro a cargo de David Moyes es décimo tercero en la tabla con 15 unidades.

Cómo ver Manchester United vs Everton, Premier League 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

PAÍS O ZONA CANAL O STREAMING España DAZN Sudamérica Disney+ México TNT Sports, HBO MAX Estados Unidos USA Network, Fubo Sports

El partido estará disponible en España a través de DAZN, mientras que en México se podrá seguir por TNT Sports y HBO MAX.

En Sudamérica el duelo será transmitido por Disney+. Finalmente, en Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de USA Network y Fubo Sports.