Premier League
team-logoManchester City
Etihad Stadium
team-logoLiverpool
Manchester City vs. Liverpool, Premier League: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Cómo ver el partido de la Premier League entre Manchester City y Liverpool, así como la hora de inicio y noticias del equipo.

El Manchester City recibe al Liverpool este domingo 9 de noviembre a las 17:30 horas (tiempo de España) en el Etihad Stadium, como parte de la jornada 11 de la Premier League 2025-2026.

Sigue aquí el partido Manchester City vs Liverpool de la Premier League 2025-26

Los Citizens golearon a media semana al Borussia Dortmund y con un Erling Haaland en un gran nivel, esperan poder quedarse con la victoria para continuar la persecución de la cima.

Los Reds han logrado salir de una inercia negativa y con su triunfo contra el Real Madrid en la Champions League, llegarán motivados a este duelo contra un rival directo por el título de Inglaterra.

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Cómo ver Manchester City vs Liverpool, Premier League 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

PAÍS O ZONACANAL O STREAMING
EspañaDAZN, Movistar+ 7, Movistar + Liga de Campeones
SudaméricaDisney+
MéxicoTNT Sports, HBO Max
Estados UnidosTelemundo, Universo, USA Network, Fubo Sports

El partido estará disponible en España a través de DAZN, M+ Liga de Campeones y Movistar Plus+ 7, mientras que en México se podrá seguir por TNT Sports y HBO Max.

En Sudamérica el duelo será transmitido por Disney+. Finalmente, en Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de Telemundo, USA Network, Universo y Fubo Sports.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al transmitir. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de GOAL sobre las mejores VPNs para transmitir deportes.

Hora de inicio de Manchester City vs Liverpool

crest
Premier League - Premier League
Etihad Stadium

El partido se disputa este domingo 9 de noviembre a las 17:30 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio Etihad.

  • México:10:30 horas
  • Argentina:13:30 horas
  • Estados Unidos:12:30 horas (tiempo del este)

Noticias del equipo y escuadras

Manchester City contra Liverpool alineaciones

Manchester CityHome team crest

4-2-3-1

Formación

4-2-3-1

Home team crestLIV
25
G. Donnarumma
33
N. O'Reilly
27
M. Nunes
3
R. Dias
24
J. Gvardiol
14
N. Gonzalez
10
R. Cherki
11
J. Doku
47
P. Foden
20
C
B. Silva
9
E. Haaland
25
G. Mamardashvili
26
A. Robertson
4
C
V. van Dijk
5
I. Konate
12
C. Bradley
7
F. Wirtz
8
D. Szoboszlai
38
R. Gravenberch
10
A. Mac Allister
11
M. Salah
22
H. Ekitike

4-2-3-1

LIVAway team crest

MCI
-Alineación

Suplentes

Manager

  • P. Guardiola

LIV
-Alineación

Suplentes

Manager

  • A. Slot

Lesiones y jugadores suspendidos

Lesiones y suspensiones

Lesiones y suspensiones

Noticias del Manchester City

Los Citizens son segundos de la Premier League con 19 puntos, seis menos que el Arsenal que es el líder y buscarán recortar puntos a los Gunners conforme se acerca la mitad de la temporada.

Noticias del Liverpool

Los Reds encaran este complicado partido con bajas significativas, como las de sus dos fichajes estrella, Alexander Isaak y Jeremie Frimpong, así como Allison Becker.

Cómo llegan al partido

MCI
-Formulario

Gol marcado (encajado)
12/4
Partidos de más de 2.5 goles
3/5
Ambos equipos anotaron
3/5

LIV
-Formulario

Gol marcado (encajado)
10/7
Partidos de más de 2.5 goles
3/5
Ambos equipos anotaron
2/5

Historial de Enfrentamientos Directos

MCI

Últimos partidos

LIV

1

Victoria

2

Empates

2

Victorias

6

Goles marcados

7
Partidos de más de 2.5 goles
1/5
Ambos equipos anotaron
3/5

Clasificación

Enlaces útiles

