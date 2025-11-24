Manchester City vs. Bayer Leverkusen, Champions League: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Manchester City recibe a Bayer Leverkusen este martes 25 de noviembre a las 21:00 horas (España) en el estadio Etihad, por la quinta jornada de la fase de liga de la temporada 2025-2026 de la Champions League.

Sigue aquí en directo el Manchester City vs. Bayer Leverkusen de la Champions League 2025-26

Los Citizens llegan al compromiso después de vencer por marcador de 4-1 a Borussia Dortmund en la fecha cuatro, con un doblete de Phil Foden, junto a los goles de Erling Haaland y Rayan Cherki. El equipo dirigido por Pep Guardiola es cuarto en la clasificación con 10 puntos.

Por su parte, los 11 de la Compañía derrotaron por 1-0 a Benfica en su más reciente partido en el certamen continental, con anotación de Patrik Schick. El cuadro a cargo de Kasper Hjulmand es vigésimo quinto en la tabla con cinco unidades.

Cómo ver Manchester City vs Bayer Leverkusen, Champions League 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

PAÍS O ZONA CANAL O STREAMING España M+ Liga de Campeones 4, M+ Liga de Campeones 5 Sudamérica FOX Sports (Argentina), ESPN Premium (Chile), ESPN 2 (resto de Sudamérica), Disney+ Premium México Caliente TV Estados Unidos Paramount+, DAZN

El partido estará disponible en España a través de M+ Liga de Campeones 4 y M+ Liga de Campeones 5, mientras que en México se podrá seguir por Caliente TV.

En Sudamérica el duelo será transmitido por FOX Sports, ESPN 2 y Disney+ Premium, de acuerdo al país. Finalmente, en Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de Paramount+ y DAZN.

Hora de inicio de Manchester City vs Bayer Leverkusen

Liga de Campeones - Champions League Etihad Stadium

El partido se disputa este martes 25 de noviembre a las 21:00 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio Etihad.

México: 14:00 horas

14:00 horas Argentina: 17:00 horas

17:00 horas Estados Unidos:15:00 horas (tiempo del este)

Noticias del equipo y escuadras

Noticias del Manchester City

Los Citizens han pasado por mucho en los últimos días. Primero, una de las principales promesas de su cantera, Han Willhoft-King, decidió dejar el futbol y unirse a una universidad para aspirar a una carrera diferente.

Después, en el juego ante Newcastle, Pep Guardiola entró en conflicto con un camarógrafo, situación por la cual se disculpó públicamente en conferencia de prensa.

"Pido disculpas. Me siento avergonzado y abochornado cuando lo veo. Me disculpé con el cámara después de un segundo. Soy quien soy, incluso después de mil partidos no soy una persona perfecta. Cometí un gran error", explicó el entrenador español.

Noticias del Bayer Leverkusen

Uno de los temas más importantes del cruce ante los ingleses es la tensión entre los dos clubes por el caso de Echeverri, quien no ha recibido los minutos esperados con el equipo alemán, lo que ha dudado en pronunciar Pep Guardiola.

“Siempre nos encanta que los jugadores jueguen muchos minutos, la intención siempre es esa. Tenemos un aprecio increíble por él como futbolista”, expresó.

Guardiola también lanzó un dardo al agente del "Diablito", a quien parece culpar por la situación del joven futbolista argentino.

Cómo llegan al partido

