Manchester City prepara la salida de Claudio Bravo

El arquero chileno Claudio Bravo estaría viviendo su última etapa en el . Según reveló esta jornada el medio británico The Sun, el otrora capitán de La Roja permanecerá en el cuadro que dirige Pep Guardiola hasta finales de la presente temporada, fecha en la que expira su contrato.

Y, fiel al citado medio, los Citizens no tienen entre sus planes una extensión de su vínculo.

El matutino informó que una fuente ligada al Etihad Stadium indicó que “Claudio está listo para alejarse del club. No hay planes en curso para discutir una extensión. Él sabe que tiene cero posibilidades de pasar a Ederson en el orden jerárquico, fuera de las copas domésticas como la Copa de la Liga y la ”, expresaron.

Desde esta temporada puedes seguir toda la Premier League en exclusiva por DAZN. ¡Suscríbete ahora, tienes un mes de prueba gratis!

Sin embargo, señalaron que el DT de los Ciudadanos aún confía en el oriundo de Viluco, sobre todo con el rendimiento que ha mostrado tras su regreso a las canchas. Y es que el formado en fue clave en la obtención de la Community Shield al vencer al de Jürgen Klopp. Antes, fue figura en todos los partidos de pretemporada.

De hecho, de los cuatro compromisos de preparación que disputó, en tres de ellos su elenco consiguió victorias ( por 4-1, Kitchee por 6-1 y Yokohama Marinos por 3-1).

El artículo sigue a continuación

“Pep todavía tiene mucha fe en él, a pesar de perder su lugar durante su primera temporada después de algunos errores. En esta etapa, ambas partes se sienten cómodas con toda la situación del contrato y todo es amigable”, complementaron.

Finalmente, el artículo afirmó que hay interés desde por contar con el campeón de América. Cabe recordar que Bravo llegó al City a mediados de 2016 tras su paso por el , donde también tuvo que disputar la titularidad con el alemán Marc-André ter Stegen, quien finalmente se adueñó de la portería del conjunto catalán.

Claudio Bravo set to quit Man City at end of season https://t.co/rTgOQTi7T2 pic.twitter.com/JT4ixZJKK8