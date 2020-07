Manchester City no está interesado en invertir en Cancún ni en México

Los Ciudadanos y el holding de empresas tienen otros objetivos en mente, aunado al contexto económico actual.

, o más bien el City Football Group (CFG), no busca expandir sus fronteras a ni en su balompié. O al menos no en el corto ni mediano plazo, según pudo saber Goal, luego de consultar con un miembro del mismo pese a la información que sugería su interés en la Liga de Expansión MX y el nuevo Cancún FC.

Este directivo, quien solicitó el anonimato, descartó que tengan planes de desembarcar en ese país como sí lo hizo el Atlético de Madrid mediante con la compra del San Luis en marzo del 2017. Si bien las finanzas del corporativo son sólidas, por ahora prefieren no gastar adicionalmente hasta que no se solucione la pandemia de coronavirus y puedan proyectar más a futuro.

Encima, el fallo del TAS para que el City juegue la Champions 2020-21 les dio un respiro; no obstante, pretenden mantener un perfil más bajo en estos meses. Eso no quiere decir que le cierren las puertas para siempre a México, aunque, de momento, esta posibilidad no cruza por su horizonte.

Cuando Cafetaleros de Chiapas anunció su mudanza a la Riviera Maya de cara al torneo Apertura 2020, cambió también su denominación. Enseguida trascendió que la agrupación quería aportar capital a los dueños: José Luis Orantes y su familia.

El CFG, con sede en Londres, tiene acciones en varios clubes alrededor del mundo: el en la ; el Melbourne City FC en ; Yokohama Marinos en ; Montevideo City Torque en ; Mumbai City FC en la , entre otros.

Además sus planes anteriores apuntaban a aumentar su catálogo de conjuntos en el Viejo Continente, más precisamente en Europa del Este. Conforme a Sports Illustrated, previamente a la crisis sanitaria del COVID-19, consideraban al FC Ufa, de la Premier League de aquel país, como su candidato más firme.

Mientras tanto, el cuadro de Quintana Roo, que jugará en el Estadio Olímpico dejado por el Atlante que regresó a la Ciudad de México, continúa con la confección de su plantilla a cargo del entrenador Christian Chaco Giménez.