Mali vs. Senegal, Copa Africana de Naciones: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Cuando Mali y Senegal se enfrenten en los cuartos de final de la Copa Africana de Naciones, será más que un simple partido de eliminación. Será una batalla por el orgullo regional. El Gran Estadio de Tánger en Tánger está listo para albergar esta batalla titánica entre los dos gigantes, con un lugar codiciado en las semifinales en juego.

Aquí es donde encontrar transmisiones en vivo en inglés de Mali vs Senegal mientras GOAL te trae todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido hoy.

Cómo ver Mali vs Senegal, Copa Africana de Naciones 2026: Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido estará disponible en España a través de Movistar Plus+, M+ Liga de Campeones y M+ #Vamos Bar 2, mientras que en México se podrá seguir por Claro Sports.

En Sudamérica el duelo será transmitido por Claro Sports, con excepcion de Colombia, donde se podrá ver por Win Sports. En Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de beIN Sports, Fanatiz y Fubo Sports.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites utilizar una red privada virtual (VPN) para ver los partidos con tu servicio de streaming habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al hacer streaming. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de GOAL sobre las mejores VPNs para streaming de deportes.

Hora de inicio del partido Mali vs Senegal

El partido se disputa este viernes 9 de enero a las 17:00 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio de Tánger.

México: 10:00 horas

Argentina: 13:00 horas

Estados Unidos: 11:00 horas (tiempo del este)

Contexto del partido

Este enfrentamiento pone a dos rivales de África Occidental uno contra el otro con un lugar en las semifinales de la AFCON en juego, y promete intensidad táctica y estilos contrastantes. Senegal llega como uno de los favoritos del torneo, llevando el peso de la expectativa que viene con el éxito continental reciente y una escuadra llena de talento de élite.

Getty Images

Basado en la forma actual, el poder ofensivo y la historia reciente, cualquier cosa que no sea un pase seguro a la siguiente ronda será inaceptable para Senegal. Su recorrido hacia los cuartos de final ha subrayado por qué se les considera ampliamente como favoritos para levantar el trofeo nuevamente este año, habiéndolo hecho en 2021 en Camerún.

Sólidos en defensa y despiadados al avanzar, Senegal ha mostrado una habilidad para controlar los partidos mientras también castiga a los oponentes en el contraataque en esta edición. Los Leones de Teranga no han perdido en 15 partidos de la Copa Africana de Naciones en el tiempo reglamentario, su racha más larga sin derrotas en el torneo.

Su impresionante línea delantera ha sido letal, habiendo marcado 10 goles en cuatro partidos hasta ahora en AFCON 2025, lo que los convierte en una de las ofensivas más consistentes. Sadio Mané, Nicolas Jackson, Ismaela Sarr y Pape Gueye son solo algunos de los nombres que contribuyen al éxito de Senegal.

El camino de Mali hacia los últimos ocho, por otro lado, se ha construido sobre la resiliencia, la terquedad y la fortaleza mental. Puede que no hayan deslumbrado con un fútbol fluido, pero han demostrado una notable fortaleza mental. Las Águilas han empatado todos sus partidos en tiempo normal, avanzando desde los últimos 16 solo a través de penales contra Túnez después de quedarse con diez hombres temprano.

Getty Images

Han permanecido compactos y difíciles de descomponer, pero la anotación de goles ha sido limitada, con gran parte de su producción ofensiva proveniente de jugadas a balón parado y penaltis. El entrenador Tom Saintfiet y su equipo enfatizan la dureza y la disciplina táctica, características que podrían causar problemas a Senegal si Malí ejecuta a la perfección.

Noticias del equipo y plantillas

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones 11 L. Coulibaly Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Malí llegará con un par de ausencias para el partido del viernes, ya que Woyo Coulibaly está suspendido después de haber sido expulsado en su encuentro de octavos de final contra Túnez. No se espera que Lassana Coulibaly participe en Tánger después de haber sufrido una lesión.

Senegal, por otro lado, cuenta con una plantilla completamente en forma para elegir, y el entrenador Pape Thiaw tendrá muchas opciones.

Formación

Récord cara a cara

Históricamente, Senegal ha tenido la ventaja en esta rivalidad de África Occidental, perdiendo rara vez contra Mali en partidos competitivos. Ese récord añade otra capa de presión para Mali, pero también motivación — una oportunidad para reescribir la historia en uno de los escenarios más grandes de África.

Para Senegal, cualquier cosa menos que una aparición en semifinales sería visto como una decepción. Para Mali, progresar representaría una declaración importante y un recordatorio de que la AFCON a menudo recompensa la determinación tanto como la reputación.

Clasificaciones