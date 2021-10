Macías sería el primer 'sacrificado' del Getafe en el mercado de invierno

El delantero mexicano no es tomado en cuenta por Quique Sánchez Flores, quien ni siquiera lo convocó para el duelo ante Granada.

La primera experiencia de José Juan Macías en Europa no ha sido como se esperaba. El delantero apenas ha sumado minutos en lo que va de temporada y el Getafe marcha en el fondo de la tabla de La Liga, lo cual supone una presión extra para el cuadro azulón en cada presentación.

Macías ha sido utilizado como una opción de recambio hasta el momento, siendo claramente desplazado por otros jugadores como Sandro Ramírez, Enes Ünal y Jaime mata. De hecho, el ex Chivas solo ha disputado 198 minutos en La Liga, es decir, media hora por partido disputado.

El mexicano llegó al Getafe en calidad de cedido y con opción a compra, la cual parece muy lejos de hacerse efectiva. Y es que según el diario Marca, en el equipo de la capital española la salida de Macías en el mercado de invierno para liberar una ficha y traer algún refuerzo.

Si bien el Getafe no marchaba bien bajo la conducción de Míchel, lo cierto es que la permanencia del estratega español era ideal para Macías. Para nadie es un secreto que el español autorizó la contratación del delantero mexicano, a quien conoce bien luego de su paso por la Liga MX.

"Es un gran rematador. Necesitamos que se acomode, es un cambio radical para él. Cuando Ángel Martín (director deportivo del Getafe) me dijo que estaba en el mercado, me llamó la atención porque no me lo esperaba. Es un refuerzo, para mí, muy interesante", dijo Míchel sobre el 9.

Esa confianza se traujo en minutos para Macías, quien incluso tuvo la oportunidad de ser parte del once inicial del cuadro azulón con Míchel en el banquillo. Había un plan para llevarlo de a poco en este proceso de adaptación, pero todo cambió tras la salida del estratega español.

Aunque no se esperaban grandes cambios de entrada, la llegada de Quique Sánchez Flores complicó aún más la permanencia de Macías. El nuevo DT del Getafe no ha tomado en cuenta al ex Chivas, a quien ha dejado fuera de la convocatoria en dos de los cuatro partidos que ha dirigido.

El más reciente fue en el duelo ante Granada, en el que Sánchez Flores decidió apostar por la pareja Ünal - Poveda en el frente de ataque. En el banquillo se quedó Mata, siendo esta la opción de recambio para la delantera en caso de ser necesario. ¿Macías? Ni siquiera viajó con el resto del plantel.

En ese sentido, todo indica que Macías será el primer sacrificado del Getafe para buscar refuerzos en el mercado de pases de invierno. Una situación negativa para el delantero mexicano, que esperaba consolidarse en el cuadro azulón durante su primera temporada en el campeonato español.