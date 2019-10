Macías confesó que le gustaría jugar en Holanda o Alemania

El delantero mexicano considera que su estilo de juego se adapta a las ligas de estos países.

Luego de las dos extraordinarias presentaciones con la Selección mexicana en la Liga de Naciones, José Juan Macías se confirma como la gran promesa de la . Y es por eso que muchos lo sitúan en Europa, aunque el delantero de León mantiene los pies sobre la tierra y destacó la importancia de elegir una liga a la que pueda adaptarse.

"Me gustaría una liga en la cual tenga minutos y pueda adaptarme rápido, me gusta mucho la alemana y también la holandesa. Hay que buscar eso, donde tenga actividad y sea referente de ese equipo para tener regularidad en Europa y poder adaptarme. Sería buscar llegar a un equipo que me dé minutos y regularidad", dijo en diálogo con ESPN.

⚽⚽⚽ Con goles de Alvarado, Macías y Pizarro...



🇲🇽 @miseleccionmx venció 3⃣-1⃣ a 🇵🇦 Panamá en el Estadio Azteca



✅ Dos partidos y dos victorias para el Tata Martino en la Nations League de la CONCACAF pic.twitter.com/aB30G1sRap — Goal (@goalmex) October 16, 2019

Por otro lado, Macías habló de su momento en la Selección mexicana, con quien ha marcado en los tres partidos que ha disputado hasta el momento. El delantero explicó lo que le pide el Tata Martino en cada partido y las diferencias que tiene con respecto al rol que tiene en León, equipo en el que pudo explotar todo su potencial en la Liga MX.

"Me pide que me bote de ‘9’, que pida el balón como lo hago, pero con el estilo de juego creo que se dificulta un poco porque es un juego más directo que con el de León, si me salgo un poquito del área no llego al centro y no hay nadie del área, necesito mejorar esa parte", concluyó Macías, una de las grandes promesas de la actualidad en México.