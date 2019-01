Machín: "Tener a Morata sería una bendita bendición"

El técnico del Sevilla valoró la posible llegada del delantero del Chelsea y cree que subiría el nivel de la entidad.

Pablo Machín ha vuelto a referirse a la posibilidad de que Álvaro Morata llegue al Sevilla en el mercado de invierno y ha dejado claro que su fichaje ayudaría a subir el nivel de la plantilla y que para él no sería un problema tener tres delanteros de nivel.

El Sevilla se reunió con el agente de Morata

"Los grandes equipos tienen grandes jugadores. El entrenador luego tiene que gestionar a esos jugadores, yo digo que son los propios jugadores son los que se ponen y se quitan con su rendimiento. Tener a Morata sería un bendito problema para mí, o le quito hasta la palabra problema, sería una bendita bendición para mí. A nadie le regalan lo que tienen, en su momento pagaron mucho porque lo vale, muchos lo quieren porque lo valen. Morata ha destacado en la Juventus, en el Madrid, está teniendo rendimiento en el Chelsea, la realidad y los números así lo dicen”, explicó el preparador.

De hecho, el técnico explica que ”tenemos que ser conscientes de las expectativas que tenemos. Estamos intentando tocar a futbolistas que muy pocos clubes pueden acceder a ellos. Si luego no se puede dar nadie se puede sentir frustrado. Queremos que vengan los mejores, si no se puede, habrá que bajar el listón, pero esto son intuiciones del día a día. Yo lo mejor que puedo hacer es centrarme en lo mío y dejar a los que saben hacer eso porque todos pensamos en potenciar al Sevilla”.

No obstante, Machín no quiere lanzar las campanas al vuelo con la operación: “Soy bastante realista, hasta que no sucedan las cosas no ganamos nada pensando en que puede suceder. Llevamos gran parte del tiempo que nos permite el mercado para fichar”.

En la misma línea se expresó el director de fútbol, Joaquín Caparrós, que reconocía los contactos con Morata pero lo tilda como una operación complicada. "Nos hemos interesado por su situaciуn pero es una operaciуn muy, muy, muy complicada. El futbolista puede querer venir al Sevilla por encima de otras opciones pero el Chelsea es un club difнcil de negociar”, explicó en los medios oficiales del club.