Machada con tres penaltis en contra

Si hace medio año le dicen al Barça que le pitarán tres penaltis en un partido, nadie hubiese imaginado entonces que el conjunto blaugrana ganará y sumará los tres puntos. El cambio que ha experimentado el equipo de Xavi Hernández, no solo en la cuestión del juego sino también a nivel mental, le facilitó levantarse en los dos golpes recibidos en el Ciutat de València: tras el segundo penalti en contra -que paró Ter Stegen- y después de la tercera pena máxima que significó el empate a dos del Levante faltando siete minutos para el final. La confianza y la perseverancia permiten al Barça seguir en la segunda posición de la tabla clasificatoria y le mantienen a doce puntos del Real Madrid con un partido menos, el que deberá disputar el 24 de abril ante el Rayo Vallecano en el Camp Nou. Y esta vez sin hacer un buen partido.

El Levante estudió al Barcelona e intentó copiar el partido que hizo el Eintracht de Frankfurt el pasado jueves. Apretando arriba, presionando la salida de balón hombre a hombre, tirando transiciones rápidas y haciendo daño por las bandas, sobre todo con un José Luis Morales que volvió loco a un conjunto azulgrana que solamente le pudo parar a través de Ter Stegen. Incluso Araujo sufrió ante el capitán del Levante, un jugador de 34 años que sigue teniendo el mismo desequilibrio de toda la vida. Pero los valencianos no le marcaron ningún gol de jugada al Barcelona, pese a haber tenido claras oportunidades. Le hizo dos goles, pero ambos fueron desde los once metros. Este domingo, al Barça le pitaron tres penaltis por primera vez en toda su historia. El último en el minuto 83. Y logró ganar. No se lo creerían hace un tiempo.

"Es un tema de mentalidad ganadora, de creer hasta el final", dijo Xavi Hernández en la sala de prensa tras terminar el partido. Una mentalidad que integró incluso Luuk de Jong, que parecía más fuera que dentro a finales del mes de diciembre. Se habló de una salida al Cádiz, pero la cesión no se acabó dando y el delantero neerlandés ya le ha dado ocho puntos desde que empezó el año. Y todos fuera de casa: en Mallorca (0-1), en Granada (1-1), en Cornellà (2-2) y este domingo en el Ciutat de València (2-3). "Luuk no es un actor secundario, es una baza. Nos ha dado muchos puntos en los últimos minutos". Tal y como contó "Catalunya Ràdio", el atacante ha marcado tres goles en los último veinte minutos disputados repartidos en cuatro partidos.

Pero también están los jóvenes para marcar las diferencias, como demostraron Gavi y Pedri en el segundo gol azulgrana, el que firmaba la remontada tras el empate de Aubameyang. Ambos acababan de entrar en el césped. Saltaron juntos, como pareja, sustituyendo a los dos interiores titulares -Frenkie y Nico-, y a los pocos minutos fueron los protagonistas del despegue blaugrana. Gavi se marchó de dos defensas en una jugada de gran calidad y cedió el balón para que Pedri volviera a marcar un gol precioso y decisivo, como ya hizo la pasada semana ante el Sevilla. El Barça tiene buen presente, pero mejor futuro. Juventud, divino tesoro.