Luka Modric sueña con terminar su carrera en el Real Madrid

El croata se sincera en una entrevista a AFP en la que repasa toda su carrera y confiesa que la quiere terminar en el conjunto blanco.

Luka Modric ha entrado en su último año de contrato en el , si bien es cierto que el sueño del futbolista es renovar y poder terminar su carrera en el club de Concha Espina. Así lo confirmó en una entrevista a AFP, en la que repasa toda su trayectoria.

“A mi edad no haces grandes planes. Me queda una temporada y quiero dar todo para ganar algo. Sería fantástico terminar mi carrera en el Real Madrid, pero no es decisión mía, sino del Real Madrid. No hay muchos jugadores que hayan terminado su carrera aquí, solo unos pocos, pero quiero jugar más años. Quiero demostrar que puedo jugar bien y si no es en Madrid, miraré otras opciones", dijo.

Con respecto al resto de su carrera, Luka no quiso olvidar sus orígenes y lo duro que fue para él la guerra de los Balcanes cuando era niño. “Recuerdo el miedo. Estábamos jugando al fútbol y sonaban las alarmas. Era algo normal. El balón estaba conmigo siempre. Cuando llegaba al refugio, lo llevaba conmigo y jugaba allí con mis amigos, con todo el mundo. Organizaba partidos. Para mí, el balón lo era todo. Rompí muchas ventanas en el hotel y en coches de la gente y todos estaban hartos de mí. Mi padre tenía que pagar por ello y era caro”.

También quiso recordar que los inicios no fueron fáciles y recuerda las duras críticas que recibió en aquella temporada. "Recuerdo aquella encuesta tras mi primer año en Madrid y no fue algo bonito en ese momento, pero creí en mis posibilidades. Sabía que demostraría que era un jugador para el Real Madrid".

¿Y su futuro con la selección? Modric tiene claro que la sí que irá si nada raro sucede, pero deja muchas dudas sobre el Mundial. “No puedo decir nada sobre el Mundial todavía. La Eurocopa sí. , ya veremos".