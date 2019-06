Luis Suárez ya está a tope con Uruguay: "Estoy espectacular"

El delantero aterrizó en Montevideo listo para la Copa América

Luis Suárez estará a tope con la selección nacional. "Me siento espectacular", comentó el delantero a su llegada a . Se le espera para la , y a tope. Para eso se ha pasado los últimos días de temporada con el parado, esperando este momento. Se operó el menisco por el camino, sin esperar a la final de la , dejando así clara cuál era su prioridad.

"Estas tres semanas me vinieron espectacular para cambiar un poco el chip y olvidarme de lo complicado que fue terminar el año así en el club. El descanso vino espectacular también a nivel personal por el desgaste físico y los problemas de cartílago que tuve", dijo con rotundidad el delantero. Lo cual no deja de ser una paradoja, porque se ha pasado una temporada entera diciendo que no tenía daños en la rodilla. Y porque cuando se operó aseguró que era un problema en el menisco no en el cartílago, que el cartílago no era un problema

"Uno siempre intenta estar fuerte en ese sentido. Se hizo un gran trabajo con la gente de Barcelona", comentó el jugador, que una vez aterrizó ya tenía pensado ponerse a entrenarse con la selección a pesar de que en el comunicado del Barcelona se especifica que tendría que seguir la recuperación en Mmontevideo.

"Uruguay debe asumir la responsabilidad de ganar la Copa América porque es el equipo que más veces la ganó. Tengo la misma ilusión que todos los compañeros y queremos dejar la mejor imagen. Siempre el grupo se caracterizó por ser un equipo, con sacrificio por cada pelota", señaló. Estará a tope para ello.