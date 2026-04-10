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Abdelmawgood Samir

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Luis Suárez sorprende a todos con unas declaraciones impactantes

Uruguay
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¿Qué ha dicho?

A pesar de su retiro de la selección en septiembre de 2024, el veterano delantero uruguayo Luis Suárez, de 39 años, pero no descarta volver a la selección para el Mundial de 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá del 11 de junio al 19 de julio.

En una entrevista con «El País», afirmó que respondería a una posible convocatoria: «La selección nacional es siempre el objetivo. Y, con el Mundial acercándose, si el cuerpo técnico siente que te necesita, ¿cómo vas a decir que no?».

Y añadió: «Nunca le diré que no a mi país mientras siga en activo».

Su carrera sigue a pesar de la edad.

A sus 39 años sigue en activo: esta temporada ha jugado seis partidos en la MLS con el Inter de Miami, uno como titular junto a Lionel Messi.

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En la temporada 2025 jugó 50 partidos, marcó 17 goles y dio 17 asistencias, cifras que muestran su influencia en el campo.

Su último partido con Uruguay fue el 9 de septiembre de 2024 ante Paraguay, que terminó 0-0.

Es un referente de la generación dorada.

Suárez es un referente de la generación dorada de Uruguay: jugó cuatro Copas del Mundo y ayudó a ganar la Copa América 2011, además de brillar en Liverpool, Barcelona y Atlético de Madrid.

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