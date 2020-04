Luis Rodríguez jugará en FAS

El compañero de Diego Areco también fichó con los tigrillos.

Diego Areco no llega solo a Club Deportivo FAS, también lo hizo Luis Rodríguez, su compañero de fórmula en el Jocoro, con en el que hizo una buena mancuerna en el pasado torneo Apertura 2020.



El volante paraguayo espera firmar su contrsro con los tigrillos en las próximas horas, pero aún no se determina el tiempo que estará ligado al equipo más ganador del fútbol salvadoreño, pero desde hace 10 años no logra levantar una copa.



Rodríguez informó que tuvo ofertas de varios equipos del redondo nacional, pero el hecho que FAS juegue la Liga CONCACAF, fue el motivo que lo hizo firmar con los occidentales para el torneo Apertura 2020.