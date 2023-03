Luis Enrique: "Las alimañas y los buitres, aprovechando su segundo de gloria...me da igual""

El asturiano habla en 'SER Deportivos' Gijón y repasa la actualidad futbolística

Luis Enrique Martínez, ex seleccionador nacional, rompió su silencio concediendo una entrevista en la 'Cadena SER' de Gijón. Una entrevista que ya estaba pactada con anterioridad al resultado negativo de la selección ante Escocia (2-0). El asturiano charló con esta radio asturiana después de su experiencia en Sudáfrica en un evento ciclista.

'Lucho' comentó: "Soy pasional cuando trabajo, pero cuando no lo hago, me dedico a mis cosas y ahora toca esta entrevista que ya habíamos hablado. Con tan buena suerte, que ayer pasa lo que pasa y digo, parece que voy a hacer justo una entrevista el día después de que pierde España. Otra cosa que he hecho desde que acabó el Mundial es las redes sociales dejarlo un poco, ni leo la prensa ni nada, sólo leo prensa inglesa para mejorar mi inglés".

"Ladran luego cabalgamos. Es buena señal, no puedes gustar a todos"

Al ser preguntado sobre las críticas sufridas por el patinete, el 'Twitch' o el andamio, el asturiano explicó: "Ladran, luego cabalgamos. Es buena señal. No puedes gustar a todos, ni controlar lo que se dice de tí. Y yo, que ya tengo una edad, lo afronto con intensidad. Y cuando ya no estoy, pues me da igual lo que digan", aseguró.

El ex seleccionador djo: "Cuando eres el entrenador, dominas la información, más que un periodista o un aficionado. Tienes que ir tomando decisiones. En función de los resultados te van a dar un trato u otro. Justo o injusto, pero lo tengo asimilado", dijo.

"Una cosa es lo que venden los medios y otra es el cariño de la afición"

"Tanto yo como los jugadores recibimos el cariño incondicional de la afición. Una cosa es lo que te pueden vender en los medios y otra la realidad, el cariño de la afición. Considero que lo de 'Twitch' fue un experimento muy positivo. No volveré. Salió como salió. No sé si volveré. Me gusta disfrutar estos momentos en los que no formas parte de la actualidad y se olvidan de ti. Cada vez disfruto más de ser entrenador y de mi vida fuera del fútbol", dijo.

"Las alimañas y los buitres, aprovechando su segundo de gloria...bueno, pues me da igual"

Preguntado sobre si sabía qué era el 'plan B', el asturiano explicó: "Las alimañas y los buitres, aprovechando su segundo de gloria, pues me da igual. Me siento orgulloso de mi etapa como seleccionador. Cometí muchos errores, sólo faltaría, pero tomé decisiones y super-orgulloso. No me interesan los debates gratuitos, hechos con una falta de conocimiento e información total. El resto son opiniones, que sigan", dijo.

Luis Enrique, que no pudo ver los partidos ante Noruega y Escocia comentó que "cada uno busca su camino, hay muchos tipos de entrenadores y seleccionadores, cada uno que siga su camino"

"Me gustaría entrenar en Inglaterra. No he tenido oferta de ningún club"

"Me gustaría ir a Inglaterra a trabajar, ya los sabéis, no lo escondo. He visto mucho fútbol, pero también sigo los partidos de aquí, lógicamente", comentó Luis Enrique. "No me veo en la Premier porque es muy difícil que se dé el momento. No voy a ir a cualquier equipo, me gustaría ir a un equipo importante, hay un número de equipos muy pequeño y hay muchos entrenadores buenos que pujan por ese puesto", dijo 'Lucho'.

Por último, comentó que había tenido la oferta de una selección nacional "que no diré por respeto y educación" y que no había tenido ninguna oferta para dirigir a ningún club.

Palabras para el Sporting de Gijón

"El Sporting perdió una oportunidad maravillosa para demostrar confianza en el Luis Enrique entrenador sin ninguna base y en ese momento no la mostró. En este momento, no. ¿En algún momento? Nunca se sabe. Quizás en 5-10 años", comentó Luis Enrique.