Luis Díaz genera polémica por bailar con influencers en evento y no asistir al funeral de Diogo Jota

Luis Díaz, delantero del Liverpool, genera polémica tras ser visto bailando con influencers y no asistir al funeral de Diogo Jota.

¿QUÉ PASÓ?

Varios integrantes del Liverpool, entre ellos el capitán Virgil van Dijk y el entrenador Arne Slot, estuvieron presentes en la emotiva ceremonia de despedida de Jota en Gondomar, Portugal. El futbolista perdió la vida junto a su hermano André Silva en un accidente de coche el 3 de julio.

Getty

El artículo sigue a continuación

Han llegado mensajes de condolencia desde todo el mundo, mientras la familia Jota sigue asimilando la trágica pérdida. Figuras destacadas del mundo del fútbol viajaron a Portugal para rendir su último homenaje a Jota y a su hermano.

Sin embargo, el internacional colombiano Luis Díaz no formó parte de ese grupo. En su lugar, el delantero de 28 años permaneció en su país cumpliendo compromisos comerciales con patrocinadores e influencers, según Marca. Videos en redes sociales lo muestran bailando y riendo, lo que ha generado críticas.

EL HOMENAJE DE DÍAZ A JOTA

Incluso en Colombia, Díaz ha recibido cuestionamientos, ya que se consideraba que Jota era un amigo cercano. El portugués mostró una camiseta de Díaz al anotar con el Liverpool, en un gesto de apoyo tras la pausa que tuvo que tomar su compañero debido al secuestro de su padre.

Getty

Aunque Díaz no asistió al funeral de Jota, tras conocer la noticia de la muerte del joven de 28 años, publicó: “No tengo palabras... Me duele el alma. No solo por lo que fue en el campo, sino por la persona que fue fuera de él. Hay gestos que uno nunca olvida, y Diogo tuvo uno conmigo que me acompañará toda la vida. Mi abrazo va para Rute, sus tres hijos y toda su familia. Descansen en paz, Diogo y André.”