Luis Amarilla espera que se concrete su ida a la MLS

El delantero paraguayo no continúa en el fútbol ecuatoriano y es poco probable que regrese a Vélez, el club dueño de su pase.

Luego se goleador en la de , el delantero paraguayo Luis Amarilla espera continuar con esa buena producción en el 2020.

"Haciendo un balance general tuve un gran año en lo individual y se logró lo que veníamos buscando colectivamente, entrar a una Copa internacional", expresó ‘Totín’ a la AM730 de Asunción.

Amarilla señaló además que está manejando una oferta de la de y que no seguirá en Ecuador.

"Terminó mi contrato con la Universidad Católica. Ellos tenían la opción de compra, pero por cuestiones económicas no se cerró. Tengo dos años más de contrato con Vélez”, dijo.

Pero su futuro parece estar en la y aguarda novedades, en las próximas horas.

“Hay posibilidades de quedarme en Vélez, pero también hay una oferta muy buena que se está analizando. Minnesota se llama el club de la MLS y están apostando fuerte", agregó.

Así también, reconoció que recibió ofertas del plano local, pero por ahora no considera el retorno como una alternativa. “Me llamaron de dos equipos fuertes de , que juegan Libertadores. Pero por ahora está muy difícil volver al fútbol paraguayo. Por todo lo que hice este año me gustaría quedarme un poco más afuera. Hoy no es mi intención volver”, expresó.

Luis Amarilla fue uno de los delanteros paraguayos destacados en el fútbol sudamericano en 2019.