Los planes del Atlético de Madrid para el mercado de invierno

Los rojiblancos tienen deberes pendientes para el mercado de invierno

Un mes de parón por el Mundial y muchos deberes por hacer. La hoja de ruta en los despachos del Atlético de Madrid será complicada. El KO en Champions y la no clasificación para Europa League dejan un agujero económico importante en el balance de las cuentas del club y a eso hay que unir que la mala marcha del equipo obliga a sus gestores a buscar refuerzos en el mercado de invierno, para equilibrar una plantilla que no está rindiendo al nivel mínimo exigible. Desde el club se lanzan mensajes de calma y reflexión, pero nadie esconde que habrá que moverse este invierno.

Se busca un central...pero antes hay que hacer 'caja'

Hay dos perfiles que se quieren potenciar: la prioridad es buscar un central para reforzar la zaga y si la economía lo permite, también podría llegar un lateral izquierdo puro. Los parámetros planteados son claros: cesiones o traspasos a bajo coste. Sin embargo, para que esos refuerzos pudieran llegar, la hoja de ruta del club pasa por hacer 'caja' con algunos jugadores, por los que se van a escuchar ofertas. Se necesita cuadrar balances, mantener el equilibrio entre inversiones y desinversiones y para ello, se escucharán ofertas en este mercado de invierno. Más allá del 'caso Joao Félix', al que el club insiste en que no quiere traspasar bajo ningún concepto, hay nombres que ya están en rampa de salida: por ejemplo, Matheus Cunha, Thomas Lemar o Felipe Monteiro.

Cunha, Lemar y Felipe, con la puerta entreabierta

Matheus Cunha. El brasileño tiene contrato en vigor hasta junio de 2026 y una cláusula de más de 100 millones de euros. No ha marcado ni un solo gol en lo que va de temporada y se ha estancado de manera preocupante. Como ya avanzó GOAL, escucharán ofertas por el delantero, que es uno de los futbolistas con los que se podría hacer 'caja'. En su día se pagaron 26 millones al Hertha por su traspaso, con una amortización anual de unos 5 millones al año. Para que su venta no implicase pérdidas, necesitarían una oferta en torno a los 21 millones de euros, como mínimo. Desde el club se insiste en que no se han recibido ofertas, pero tampoco se niega que, en caso de llegar algo por encima de los 30 millones, se sentarían a escuchar las ofertas por el delantero brasileño, que no ha sido convocado para disputar el Mundial con su selección.

Thomas Lemar. El francés renovó a la baja su contrato, asumiendo una reducción de salario, pero no está teniendo minutos, ni protagonismo. Su vínculo con los colchoneros expira en junio de 2027. Si llegase una propuesta de traspaso interesante o una posible cesión, el club estudiaría los pormenores de esa oferta. Existe interés, que no oferta formal, de varios clubes ingleses y franceses.

Felipe Monteiro. El central renovó su contrato de manera inesperada el pasado verano, cuando todo parecía apuntar a que saldría del club. Casi inédito en lo que va de campaña, es uno de los futbolistas que aparecen en rampa de salida. Si llega una buena oferta de traspaso o incluso de cesión, podría abandonar el conjunto rojiblanco en enero. Se especula con el posible interés de varios equipos turcos.