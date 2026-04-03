Los jugadores de la selección saudí se oponen a la marcha de Renard

Existen dudas sobre la continuidad del seleccionador francés Hervé Renard al frente de la selección saudí en los próximos meses.

La selección saudí perdió en dos amistosos contra Egipto y Serbia durante el parón internacional del pasado mes de marzo.

Se han alzado voces que exigen la salida inmediata de Renard de la selección saudí, antes del inicio de la fase final del Mundial de 2026.

Al mismo tiempo, Renard recibió una oferta de la Federación de Ghana para entrenar a la selección absoluta, que también participará en el Mundial.

Sin embargo, el diario «Al-Sharq Al-Awsat» ha confirmado que Renard rechazó entrenar a la selección de Ghana, debido a su contrato con la selección saudí.

Fuentes cercanas a «Al-Sharq Al-Awsat» indicaron que los jugadores de la selección saudí se oponen a la salida de Renard.

El periódico añadió: «Renard goza de un gran respeto dentro del vestuario de la selección saudí».

Y señaló que la Federación Saudí se niega a embarcarse en una aventura técnica sin calcular, por lo que insiste en que el entrenador francés se quede.

La selección saudí se encuentra en el Grupo H del Mundial, junto a España, Uruguay y Cabo Verde.

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