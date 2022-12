Los campeones mundiales que nunca jugaron un minuto

¿Que estar en un Mundial es lo máximo? ¿Que salir ganar la Copa del Mundo es un sueño? Conoce a los que la levantaron sin siquiera transpirar.

De los 736 jugadores que están en la Copa del Mundo, tan sólo 23 se quedarán con la gloria. Pero, ¿cuántos de esos futuros campeones tendrán la chance de jugar propiamente dicho? Está claro, porque las matemáticas así lo indican, que esa cantidad de futbolistas son dos equipos de 11 para siete partidos, más un arquero de sobra, y por eso, a lo largo de la historia de los Mundiales , se ha dado que no todos los convocados se dieron el lujo de ver acción.

Quiénes son los jugadores que ganaron más Mundiales

Sin duda, los primeros apuntados en quedarse afuera son los arqueros suplentes. Figuras reconocidas como Victor Valdés, Pepe Reina, Angelo Peruzzi, Marco Amelia, Dida y Rogério Ceni son algunos de los que en los últimas tres Copas Mundiales no pudieron suplantar a los titulares y, por lo tanto, no participaron en ningún encuentro.

Pero también existen figuras reconocidas que tampoco estuvieron en los planes de los técnicos.. Al margen de ellos,. El Bocha entró ante Bélgica a los 85 minutos, mientras que Mandrake ingresó en la final en tiempo cumplido. A nivel internacional se pueden destacar a varios futbolistas de renombre. Por supuesto que, aunque era sólo un joven de 17 años. Por detrás de él se puede señalar a, entre tantos otros. Por supuesto que nadie les puede quitar el trofeo que bien merecido tienen, pero. Tal vez el que mejor supo describirlo fue Mill: "".

En Rusia 2018 fueron dos los futbolistas de la selección de Francia que no vieron acción durante el torneo: Alphonso Areola y Adil Rami. Para Qatar 2022, los Galos se encuentran de nueva cuenta en la definición del torneo y el nombre de Areola se podría repetir entre aquellos campeones que no han visto minutos en un equipo campeón, en esta ocasión acompañado por Karim Benzema, quien no ha visto acción debido a una lesión.

En caso de que Argentina resulte ganador, quienes se agregarían al listado serían los dos guardametas suplentes de la Albiceleste, Geronimo Rulli y Franco Armani.

LA LISTA COMPLETA