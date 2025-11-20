Los Angeles Rams vs Tampa Bay Buccaneers: previa, pronósticos, cuotas, entradas, transmisión en vivo, Fantasy Football y últimas noticias

Los Los Angeles Rams y los Tampa Bay Buccaneers están listos para enfrentarse bajo las brillantes luces del Sunday Night Football en la Semana 12, un enfrentamiento que se siente como una vista previa de la postemporada en desarrollo.

Ambos lados están en la cima de sus conferencias, y si las estrellas se alinean, este podría ser un vistazo anticipado a un choque que veremos nuevamente cuando las apuestas de los playoffs estén altísimas.

Tampa Bay llega al fin de semana tratando de estabilizar el barco después de perder tres de sus últimos cuatro encuentros, mientras Los Ángeles llega con el viento a su favor, montando una racha caliente de cinco victorias. Es un enfrentamiento cargado de tramas, y uno que ninguno de los equipos querrá dejar escapar.

Los Angeles Rams vs Tampa Bay Buccaneers hora de inicio

Los Rams y los Buccaneers se enfrentarán en la Semana 12 de la temporada de la NFL en el SoFi Stadium en Inglewood, California, el domingo 23 de noviembre de 2025, comenzando a las 8:20 pm ET o 5:20 pm PT.

Noticias del equipo Los Angeles Rams

Los Rams se adentran en la semana en mucho mejor estado en el frente de la salud, incluso si enviaron a tres titulares a la reserva de lesionados el miércoles.

Su informe inicial de lesiones presentó solo cuatro nombres, y dos de esos jugadores pudieron completar una práctica completa. Xavier Smith fue descartado por completo mientras pasa por el protocolo de conmociones cerebrales, mientras que Nate Landman estuvo limitado debido a un problema en la espalda. Josh Wallace (rodilla) y Kobie Turner (espalda) también aparecieron en el informe, aunque ambos lograron participar sin restricciones.

A los 37 años, Matthew Stafford no solo está desafiando la curva de envejecimiento, la está destrozando. El favorito al MVP está jugando el fútbol más incisivo y despiadado de su carrera, y su asociación con Puka Nacua y Davante Adams se ha convertido en la pesadilla de las defensas. Incluso una unidad de Tampa Bay talentosa y física tiene todas las razones para perder el sueño por ese trío.

Los Rams estarán sin su mejor ala cerrada Tyler Higbee, quien fue colocado en IR, pero con ese poderoso dúo de receptores y Kyren Williams acumulando yardas por tierra, esta ofensiva sigue cargada para el domingo. El ataque de Sean McVay no debería perder mucha fuerza.

Esa potencia estelar se enfrentará a una defensa de los Bucs anclada por sus pilares habituales, Vita Vea dominando el interior, Lavonte David patrullando de lado a lado, y Antoine Winfield Jr. eliminando jugadas grandes al fondo.

Informe de Lesiones de los Rams: Quentin Lake, S - Dudoso, Tyler Higbee, TE - Cuestionable, Xavier Smith, WR - Cuestionable, Tutu Atwell, WR - IR, Ahkello Witherspoon, CB - IR.

Noticias del equipo Tampa Bay Buccaneers

Tampa Bay, mientras tanto, fue en la dirección opuesta. Después de realizar solo una caminata, los Buccaneers incluyeron 16 nombres sorprendentes en su informe de lesiones estimado. Cinco jugadores no habrían practicado en absoluto, 10 habrían estado limitados y solo uno habría estado completamente listo.

Una ola de enfermedad barrió el vestuario, dejando a Chris Godwin, Baker Mayfield y otros cuatro operando a menos del 100 por ciento y oficialmente limitados. Haason Reddick fue marcado como no participante, mientras que Bucky Irving logró realizar trabajo limitado.

Las esperanzas de Tampa Bay descansan completamente en los hombros de Baker Mayfield, quien siguió una actuación masiva en la Semana 11 con un fracaso en la derrota de la semana pasada ante Buffalo. Ciertamente no ha ayudado que haya estado perdiendo a sus dos principales armas, Mike Evans y Chris Godwin, durante largos períodos de la temporada.

Pero ese vacío ha dado lugar a una estrella emergente: el novato receptor Emeka Egbuka, quien ha superado las expectativas y se ha colocado firmemente en la conversación para el Novato Ofensivo del Año.

Si Godwin y el dinámico novato Irving se visten este fin de semana, podría dar a la ofensiva de los Bucs el impulso tan necesario, especialmente con los Rams desplegando una de las líneas defensivas más feroces del fútbol. Jared Verse, Byron Young y Kobie Turner forman un trío que puede arruinar todo un plan de juego.

Sin embargo, Los Ángeles no estará a plena potencia en la secundaria. Quentin Lake estará fuera de juego tras dislocarse el codo en la Semana 11. Su ausencia no es una pérdida menor y podría ayudar a nivelar el campo de juego entre estos dos equipos igualados.

Informe de Lesiones de los Buccaneers: Markees Watts, LB - Cuestionable, Haason Reddick, LB - Cuestionable, Bucky Irving, RB - Cuestionable, Chris Godwin Jr., WR - Cuestionable, Ben Bredeson, G - Cuestionable.

Ver y transmitir en vivo Rams vs Buccaneers en los EE. UU.

Los Los Angeles Rams se enfrentan a los Tampa Bay Buccaneers en la Semana 12 de la temporada NFL 2025 y será transmitido en vivo a nivel nacional por NBC. Los fanáticos pueden seguir la cobertura enPeacockyFubo (¡Pruébalo gratis hoy!).

Más detalles sobre dónde ver el juego en los Estados Unidos, incluidas las opciones de transmisión, se publicarán pronto, así que estén atentos a nuestra cobertura dedicada.

Ver y transmitir en vivo Rams vs Buccaneers a nivel mundial

Para los fanáticos fuera de EE. UU. que buscan mantenerse conectados con la acción, NFL Game Pass en DAZN es el pase definitivo. Ofrece más de 200 partidos de la temporada regular y de playoffs, cobertura completa del Super Bowl, además de acceso a NFL Network, NFL RedZone y mucho más para mantenerte enganchado durante todo el año.

Para evitar las restricciones regionales o para acceder al juego si estás viajando al extranjero, puedes ver la acción usando una Red Privada Virtual como ExpressVPN.

Cómo comprar boletos para Rams vs Buccaneers

Las entradas ya están disponibles en StubHub, con un precio de entrada desde $386. A partir de ahí, los precios escalan a través de los rangos, $300, $400, $500, $600, $700, $800, $900, $1,000, y se extienden hasta los rangos premium de $2,000, $3,000, $4,000, $5,000, $6,000, llegando hasta un máximo de $10,406 para los mejores asientos de la casa.

Consulta el enlace a continuación para el desglose completo de cómo comprar entradas para los partidos de la NFL.

Rams vs Buccaneers Fantasy Football

Los Rams están de alguna manera sacando un renacimiento de carrera de Matthew Stafford (19.9 puntos proyectados en la semana 12 de fantasy), y está sucediendo en el año 17 de su ya digna trayectoria de Salón de la Fama. Su índice de pasador de 112.8 establecería un récord personal, y ese absurdo ratio de touchdowns a intercepciones de 27–2 se siente más como una estadística de videojuego que una línea de la NFL.

¿Una gran razón para los fuegos artificiales de Stafford? Una de las parejas de receptores más aterradoras en el fútbol americano. Puka Nacua (tercero en la liga en recepciones, 13.8 puntos de fantasía) continúa absorbiendo objetivos a una tasa de captura asombrosa del 83.9%, la mejor entre todos los receptores de la NFL. Mientras tanto, Davante Adams (10.6 puntos de fantasía), el asesino definitivo de la zona de anotación en la liga, ya ha registrado 10 touchdowns este año, elevando su total de carrera a 113, el octavo más en la historia de la NFL y subiendo rápidamente.

El entrenador en jefe Sean McVay también ha renovado su esquema en 2025, inclinándose fuertemente hacia formaciones de tres alas cerradas, un cambio dramático respecto a cualquier temporada anterior de su mandato con los Rams. Esto ha ayudado a desbloquear más creatividad, más engaño y más desajustes para que Stafford los explote.

Y mientras la ofensiva obtiene la atención, la defensa de los Rams está haciendo un trabajo pesado por su cuenta. Este grupo ocupa el segundo lugar en la NFL en puntos permitidos (17.2 por juego) y cuenta con un dúo de bordes implacable en Byron Young y Jared Verse, una pareja que ya ha combinado 13 capturas y asombrosas 73 presiones.

Por tercer año consecutivo, Kyren Williams sigue produciendo puntos de fantasía, pero de alguna manera sigue siendo una de las estrellas más subestimadas del juego. Con cuatro touchdowns en sus últimas tres apariciones y al menos 80 yardas en cada una, se ha consolidado como un RB1 indudable en una ofensiva de alto octanaje. Incluso con Blake Corum quitándole algunos snaps, Williams sigue recibiendo los toques premium, y eso es lo que importa.

Por otro lado, Baker Mayfield agregó 39 yardas y una anotación por tierra la semana pasada, pero su eficiencia en el pase sufrió un golpe en la derrota. Intentará recuperarse contra Los Ángeles. Si Bucky Irving no puede jugar, su tiempo de recuperación ha sido un enigma, Sean Tucker volverá a encargarse de las jugadas tempranas y las tareas en la línea de gol. Desafortunadamente para Tampa Bay, su backfield enfrenta una tarea brutal en la Semana 12 contra una de las defensas contra la carrera más implacables en el fútbol americano.

La sensación novata Emeka Egbuka ha sido una revelación, pero sus recientes actuaciones se han enfriado. No ha superado las 60 yardas de recepción en cuatro de sus últimos cinco juegos, lo que sugiere que las defensas han comenzado a enfocarse en él como la chispa principal de Tampa. Aún así, sigue recibiendo un gran volumen de objetivos, manteniéndose como un WR1 marginal, aunque no como el arrollador inicial que parecía en septiembre.

Predicciones del juego Rams vs Buccaneers

Los Rams pasaron casi toda la tarde cerrando la puerta a la ofensiva de Seattle, negando a los Seahawks un touchdown durante 57 minutos, solo para sobrevivir por muy poco cuando un gol de campo de último segundo salió desviado, sellando una escapada de 21–19. Matthew Stafford se ha colocado al frente de la conversación para el MVP, y su mano firme es una gran razón por la que L.A. sigue acumulando victorias.

Mientras tanto, Tampa Bay podría seguir siendo la clase de la NFC Sur, aunque Carolina está empezando a acechar en el retrovisor, pero los Bucs están coqueteando con su tercer revés consecutivo. Antes del fin de semana pasado, Tampa había sido automática contra el diferencial de puntos después de una derrota, cubriendo siete spots consecutivos de recuperación. Esa racha se rompió, y las grietas están comenzando a mostrarse. Su defensa ha sido destrozada en salidas consecutivas por Nueva Inglaterra y Buffalo, exponiendo una unidad que los había mantenido a flote.

Baker Mayfield sigue jugando con esa característica actitud desafiante, un verdadero jugador, pero un solo hombre no puede lanzarla, atraparla, correr con ella y, al mismo tiempo, evitar que el oponente anote puntos en el marcador.

Predicción: Con Los Ángeles funcionando bien en ambos lados del balón y Stafford jugando como un hombre poseído, el impulso de los Rams parece demasiado fuerte para ignorar. Se espera que Los Ángeles supere a un equipo de los Bucs combativo pero inestable y le propine a Tampa Bay su tercera derrota consecutiva en una ajustada pero controlada victoria de los Rams.

Probabilidades de apuestas Rams vs Buccaneers

Spread

Buccaneers +6.5 (-102)

Rams -6.5 (-120)

Línea de dinero

Buccaneers +265

Rams -330

Total

MÁS DE 49.5 (-110)

MENOS DE 49.5 (-110)