Los Angeles Rams vs Detroit Lions: previa, pronósticos, cuotas, entradas, transmisión en vivo, Fantasy Football y últimas noticias

Los Detroit Lions y los Los Angeles Rams se enfrentan el domingo 14 de diciembre en el SoFi Stadium como parte de la Semana 15 de la NFL.

Los Ángeles vio su racha de seis victorias interrumpida en Carolina hace un par de semanas, pero el equipo de Sean McVay no se mantuvo abajo por mucho tiempo. Regresaron con una dominante victoria por 45-17 sobre los Cardinals como visitantes el pasado domingo.

Detroit, por su parte, ha estado en una montaña rusa durante semanas. Los Lions han alternado victorias y derrotas en cada uno de sus últimos nueve encuentros, aunque vienen de una sólida victoria por 44-30 contra los Cowboys el jueves por la noche.

Hora de inicio del partido Los Angeles Rams vs Detroit Lions

Los Angeles Rams y Detroit Lions juegan el domingo 14 de diciembre de 2025, en el SoFi Stadium en Inglewood, California, en el calendario de la Semana 15 de la NFL, con inicio programado para las 4:25 pm ET.

Noticias del equipo Los Angeles Rams

El fútbol parece sin esfuerzo para Matthew Stafford, de 37 años, quien desmanteló a los Cardinals con una presentación impecable de 22 de 31 pases completos, 281 yardas y tres touchdowns en una victoria aplastante por 45-17. Y el talento a su alrededor no es escaso. Puka Nacua se destacó con 167 yardas y dos touchdowns, mientras que el corredor de segundo año Blake Corum disfrutó de un verdadero destape: 128 yardas y dos anotaciones en solo 12 acarreos.

Los Rams tienen una preocupación persistente: Davante Adams, el líder de la liga en touchdowns por recepción (14), se saltó la práctica del miércoles debido a un problema en el tendón de la corva. Con este enfrentamiento contra Detroit perfilándose como un duelo de alta puntuación, su estado se vuelve crucial. Incluso con la gran cantidad de armas que posee L.A., la disponibilidad de Adams podría inclinar la balanza. Aparte de eso, los Rams llegan a la Semana 15 relativamente saludables.

Reporte de Lesiones de los Rams: Darious Williams – cuestionable.

Noticias del equipo Detroit Lions

El ataque de Detroit está resurgiendo, y Jahmyr Gibbs es el motor detrás de su revitalización. El explosivo corredor ha logrado tres actuaciones de tres touchdowns en los últimos cinco juegos de los Lions, y en cada una de esas ocasiones, Detroit ha anotado 34 o más puntos. ¿El otro lado de la moneda? Han permitido 27 o más en tres partidos consecutivos, haciendo que las hazañas de Gibbs se sientan menos como un lujo y más como una necesidad.

Hubo al menos un punto brillante para la defensa de los Lions en la victoria de 44-30 sobre los Cowboys la semana pasada. Finalmente lograron presionar al mariscal de campo. Al-Quadin Muhammad explotó con tres capturas, lo mejor de su carrera, y Jack Campbell contribuyó con una captura propia, además de forzar un balón suelto. Detroit se sitúa en quinto lugar en la liga con 37 capturas, pero ahora enfrenta a una ofensiva de los Rams que ha permitido un mínimo de 17 capturas en toda la temporada, un gran paso adelante en protección.

Reporte de Lesiones de los Lions: Kalif Raymond – cuestionable, Kerby Joseph – cuestionable, Kayode Awosika – cuestionable, Brian Branch – cuestionable, Thomas Harper – cuestionable.

Ver y transmitir en vivo Rams vs Lions en EE. UU.

El partido de los Rams y los Lions en la Semana 15 de la temporada 2025 de la NFL se transmitirá en vivo por FOX. Los aficionados en los mercados locales aún podrán ver la cobertura enFubo (¡Prueba gratis hoy!).

Pronto se publicarán más detalles sobre dónde ver el juego en Estados Unidos, incluidas las opciones de streaming, así que mantente atento a nuestra cobertura dedicada.

Ver y transmitir en vivo Rams vs Lions en todo el mundo

Para los aficionados fuera de EE. UU. que buscan mantenerse conectados a la acción,NFL Game Pass en DAZN es el pase definitivo. Ofrece más de 200 enfrentamientos de temporada regular y playoffs, cobertura completa del Super Bowl, además de acceso a NFL Network, NFL RedZone y mucho más para mantenerte al tanto durante todo el año.

Para eludir restricciones regionales o acceder al juego si estás viajando al extranjero, puedes ver la acción usando una Red Privada Virtual como ExpressVPN.

Cómo comprar boletos para Rams vs Lions

Las entradas ya están disponibles en StubHub, con precios de entrada a partir de $386. A partir de ahí, los precios suben por categorías — $300, $400, $500, $600, $700, $800, $900, $1,000, y se extienden hasta los rangos premium de $2,000, $3,000, $4,000, $5,000, $6,000, llegando hasta $10,406 para los mejores asientos de la casa.

Rams vs Lions Fantasy Football

Es raro hoy en día ver a un pasador tradicional ofrecer la seguridad semanal de fantasía que Matthew Stafford está brindando a los administradores, pero todo está alineado para otra gran actuación. La línea defensiva de Detroit puede bloquear la carrera, pero su secundaria ha sido una puerta giratoria; ningún equipo ha entregado más puntos de fantasía a los receptores opuestos en las últimas cinco semanas. Con los mariscales de campo promediando 244 yardas y casi dos touchdowns por juego en ese lapso, este enfrentamiento grita tiroteo. Stafford es un QB1 asegurado para la Semana 15.

Kyren Williams sí anotó un gol la semana pasada, pero la historia más grande es Blake Corum reduciendo su carga de trabajo. Corum destrozó la defensa con 128 yardas y dos touchdowns en solo 12 acarreos, y aunque Sean McVay sigue comprometido con una rotación de dos hombres, la competencia adicional limita el techo de Williams. Todavía tiene un valor alto de RB2 de cara al enfrentamiento con Detroit.

Si hay una semana para que Puka Nacua comience una nueva racha de touchdowns, es esta. Incluso si no anota, su uso sigue siendo élite y su base de yardas es sólida. Davante Adams sigue lidiando con un problema persistente en el tendón de la corva, aunque su participación en los entrenamientos a finales de la semana determinará cuán seguros pueden sentirse los gerentes de fantasía.

El juego terrestre de Detroit acaparó la mayoría de las oportunidades de anotación contra Dallas, pero Jared Goff aún lanzó un touchdown limpio, un pase de 12 yardas a Isaac TeSlaa, sin cometer pérdidas de balón. Ese registro eleva su ratio de TDs a INTs de la temporada a un sobresaliente 26:5 y su porcentaje de completación se sitúa en 70.1% de cara a una reunión de alto perfil con los Rams.

En cuanto a Jahmyr Gibbs, está jugando a un ritmo abrasador: actuaciones de tres touchdowns en tres de sus últimos cinco encuentros. Es el tipo de dominio que Jonathan Taylor mostró al inicio de sus años de auge. Incluso con David Montgomery desviando algunos acarreos, Gibbs es el corazón de la ofensiva de Detroit. El enfrentamiento con L.A. no es fácil: los Rams permiten la tercera menor cantidad de puntos de fantasía a RBs y el cuarto menor número de yardas por acarreo, pero la participación de Gibbs en el juego aéreo (7+ objetivos en tres de sus últimos cuatro) le brinda uno de los suelos de fantasía más seguros en la posición. Sigue alineándolo a medida que avanzas hacia los playoffs.

Amon-Ra St. Brown jugó la semana pasada a pesar de perderse todos los entrenamientos previos al juego, así que, salvo contratiempos, debería estar listo para la Semana 15 contra Los Ángeles.

Predicciones del Partido Rams vs Lions

Incluso con todo el alboroto en torno a este enfrentamiento, es difícil ignorar lo diferente que podría haber sido si los Detroit Lions no estuvieran sin Sam LaPorta y varias piezas clave en la secundaria. Dicho esto, Amon-Ra St. Brown y Jameson Williams todavía tienen el poder necesario para causar verdaderos dolores de cabeza a los esquineros de Los Angeles Rams.

Esto tiene todos los ingredientes de uno de los choques imprescindibles de la Semana 15, pero las lesiones en el lado de Detroit inclinan la balanza. En este momento, los Rams simplemente presumen de una defensa más confiable y deberían poder dictar el ritmo cuando más importa.

Predicción: Los Angeles gana este encuentro y mantiene su impulso para lograr el primer lugar de la NFC firmemente encaminado.

Probabilidades de apuestas Rams vs Lions

Spread

Lions +5.5 (-110)

Rams -5.5 (-110)

Moneyline

Lions: +200

Rams: -245

Total

55.5 (Over -110/Under -110)