Los Angeles Chargers vs Kansas City Chiefs: previa, pronósticos, cuotas, entradas, transmisión en vivo, Fantasy Football y últimas noticias

La temporada 2025 de la NFL comienza en Brasil con un enfrentamiento de alto nivel de la AFC Oeste entre los Kansas City Chiefs y los Los Angeles Chargers.

La acción se desarrolla en la Arena Corinthians de São Paulo, donde dos de los mejores mariscales de campo de la liga, Patrick Mahomes y Justin Herbert, se enfrentarán en un partido destacado como parte de la Serie Internacional de la NFL.

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Para los Chargers, las apuestas no podrían ser más altas. No solo están tratando de romper una dolorosa racha de siete derrotas consecutivas contra Kansas City, sino que también estarán ansiosos por establecer el tono temprano en su búsqueda por su primer título de división desde 2009. Los Chiefs, por su parte, buscarán mantener su dominio sobre su rival divisional y comenzar su campaña con estilo en territorio extranjero.

Fecha Viernes, 5 de septiembre de 2025 Hora 8:00 pm ET / 7:00 pm CT/ 5:00 pm PT Lugar Arena Corinthians (São Paulo, Brasil) Canal de TV N/A Streaming YouTube, Fubo Comprar Entradas Stubhub Probabilidades -118 (Chiefs) | +145 (Chargers)

Noticias sobre la plantilla y lesiones de Los Angeles Chargers vs Kansas City Chiefs

Noticias del equipo Los Angeles Chargers

Los Chargers se verán obligados a seguir adelante sin la estrella que juega de tackle izquierdo, Rashawn Slater, quien estará fuera por la temporada.

Aun así, hay razones para el optimismo en Los Ángeles. La destacada actuación de segundo año de Joe Alt continúa siendo el pilar de la línea como una pieza fundamental de la franquicia, mientras que la incorporación de temporada baja de Mekhi Becton refuerza el interior. El regreso del nuevo corredor Najee Harris, recién salido de ese extraño incidente de fuegos artificiales el Cuatro de Julio, aporta nueva potencia a un esquema orientado al juego terrestre. Se espera que los Bolts se apoyen en el ritmo y el control del balón, poniendo a prueba a una defensa de los Chiefs que se mostró débil contra la carrera a finales de 2024, especialmente durante la postemporada.

Si Harris se ve limitado por el persistente problema ocular, L.A. tiene el ataque aéreo para respaldarse. La secundaria de Kansas City ocupó solo el puesto 18 en defensa contra el pase el año pasado (218.8 yardas por juego), y tendrán las manos llenas con Ladd McConkey, quien explotó con más de 1,100 yardas en una deslumbrante temporada de novato.

Posición Jugadores Ofensa Justin Herbert, Trey Lance (QB); Austin Ekeler, Isaiah Spiller, Eno Benjamin (RB); Mike Williams, Keenan Allen, Jalen Guyton, Josh Palmer, Quentin Johnston (WR); Gerald Everett, Jared Cook, Michael Bandy (TE); Corey Linsley, Zion Johnson, Trey Pipkins III, Jamaree Salyer, Mekhi Becton, Austin Deculus (OL) Defensa Khalil Mack, Joey Bosa, Drue Tranquill, Chris Rumph II, Nick Niemann (LB/DE); Sebastian Joseph-Day, Austin Johnson, Christian Covington, Darius Philon (DT); Asante Samuel Jr., J.C. Jackson, Jonathan Mingo, Nasir Adderley, Derrick Kindred, Josh Palmer (CB); Derwin James Jr., Alohi Gilman, Alohi Gilman (S) Equipos Especiales Michael Badgley (K), Cole Mazza (P), Camaron Cheeseman (LS)

Noticias del equipo Kansas City Chiefs

Por otro lado, el juego aéreo de Kansas City parece desprovisto. Con Rashee Rice suspendido, el novato Jalen Royals potencialmente no disponible, y el veterano Hollywood Brown aún recuperándose de una lesión, los Chiefs entran en la Semana 1 sin su mordida habitual. Eso pone el foco en el joven receptor Xavier Worthy, quien necesita corregir su inconsistencia, y en el legendario ala cerrada Travis Kelce, que espera demostrar que todavía tiene combustible en el tanque.

Por supuesto, Patrick Mahomes siempre es el gran igualador. El dos veces MVP ha sido casi impecable en los partidos de apertura, lanzando para 2.059 yardas, 21 touchdowns, y solo dos intercepciones en siete aperturas de la Semana 1. Su historial contra los Chargers es igualmente impresionante: 3.270 yardas, 27 touchdowns, y siete intercepciones en 12 encuentros.

Posición Jugadores Ofensiva Patrick Mahomes, Gardner Minshew (QB); Kareem Hunt, Elijah Mitchell, Isiah Pacheco, Brashard Smith (RB); Hollywood Brown, Jason Brownlee, Nikko Remigio, Rashee Rice, Jalen Royals, JuJu Smith-Schuster, Tyquan Thornton, Xavier Worthy (WR); Noah Gray, Travis Kelce, Jared Wiley (TE); Mike Caliendo, Creed Humphrey, Jaylon Moore, Wanya Morris, Hunter Nourzad, Jawaan Taylor, Josh Simmons, Trey Smith, Kingsley Suamataia (OL) Defensiva Mike Danna, Ashton Gillotte, Malik Herring, Chris Jones, George Karlaftis, Derrick Nnadi, Omarr Norman-Lott, Charles Omenihu, Jerry Tillery (DL); Jeffrey Bassa, Nick Bolton, Leo Chenal, Jack Cochrane, Cooper McDonald, Drue Tranquill (LB); Chamarri Conner, Bryan Cook, Kristian Fulton, Jaden Hicks, Trent McDuffie, Chris Roland-Wallace, Jaylen Watson, Joshua Williams, Nohl Williams (DB) Equipos Especiales Matt Araiza (P), Harrison Butker (K), James Winchester (LS)

Historial entre Chargers y Chiefs

Los Chargers y los Chiefs se han enfrentado en 130 ocasiones en su histórica rivalidad, incluyendo un enfrentamiento de postemporada. Kansas City lleva la delantera con 71 victorias, mientras que Los Ángeles ha salido victorioso 58 veces, y los dos equipos han empatado en una ocasión.

¿En qué canal se transmite el juego Chargers vs Chiefs?

El juego de Los Angeles Chargers contra Kansas City Chiefs en la Semana 1 de la temporada 2025 de la NFL se transmitirá en vivo exclusivamente en YouTube en los EE. UU. Los aficionados en los mercados locales aún podrán ver la cobertura enFubo (¡Prueba gratis hoy!).

Más detalles sobre dónde ver el partido en los Estados Unidos, incluyendo opciones de streaming, se publicarán pronto, así que esté atento a nuestra cobertura dedicada.

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Cómo comprar un boleto para Chargers vs Chiefs

El enfrentamiento entre los Chargers y los Chiefs está programado para el Corinthians Arena en São Paulo, un estadio que acoge hasta 49,205 fanáticos y promete una atmósfera ardiente el día del partido.

Las entradas ya están disponibles en StubHub, con precios de entrada a partir de $386. A partir de ahí, los precios suben a través de los niveles: $300, $400, $500, $600, $700, $800, $900, $1,000, y se extienden hasta los rangos premium de $2,000, $3,000, $4,000, $5,000, $6,000, alcanzando un máximo de $10,406 para los mejores asientos de la casa.

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Fútbol Fantasía: Chargers vs Chiefs

Cuando se trata de alineaciones de fútbol fantasía, este enfrentamiento de la Semana 1 entre los Chiefs y los Chargers ofrece muchas opciones intrigantes, con una ligera inclinación hacia los jugadores de Kansas City. Los Chiefs llegan como favoritos por 3 puntos y han dominado esta rivalidad últimamente, lo que da a sus estrellas un poco más de atractivo en fantasía.

Comenzando con lo obvio: Patrick Mahomes sigue siendo una opción imprescindible como mariscal de campo. Aunque la defensa de L.A. tiene el talento para complicarle, Mahomes ha prosperado históricamente tanto en los partidos de apertura como específicamente contra los Chargers. Ha acumulado más de 3,200 yardas de pase y 27 touchdowns en 12 partidos contra Los Ángeles, lo que lo convierte en un QB1 seguro a pesar del enfrentamiento.

En el perímetro, Xavier Worthy asume un rol más importante con Rashee Rice fuera de juego, dándole relevancia inmediata en fantasía como el receptor principal de Mahomes. Travis Kelce sigue siendo una elección automática en la posición de ala cerrada, incluso si su número de recepciones disminuyó un poco la temporada pasada, ya que su participación en el juego de pases sigue siendo altísima. Mientras tanto, Marquise Brown es una jugada con potencial, especialmente con la oportunidad de más tiempo en el campo mientras se recupera de una lesión. La única advertencia en Kansas City es Isiah Pacheco, quien se enfrenta a la sólida defensa contra la carrera de los Chargers, que históricamente ha frenado el juego terrestre de los Chiefs.

Para los Chargers, las expectativas deberían ser moderadas. Justin Herbert es mejor considerado como un QB2 esta semana, dado que la secundaria de Kansas City lo ha mantenido a raya, dejándolo con menos de 14 puntos de fantasía en encuentros recientes. Najee Harris es una jugada arriesgada después de su lesión ocular, y dado el dominio de los Chiefs contra la carrera, es más un “siéntalo si es posible”. En su lugar, Omarion Hampton podría proporcionar algo de valor como complemento en el campo trasero de los Chargers. La única opción evidente en el lado de L.A. es Ladd McConkey, quien surgió el año pasado y probablemente reciba muchos pases otra vez, dándole el potencial de WR2 con la posibilidad de más.

Conclusiones de Fantasía:

Comienza: Patrick Mahomes [19.5 puntos proyectados], Xavier Worthy [13.9 puntos proyectados], Travis Kelce, Marquise Brown, Ladd McConkey [15.9 puntos proyectados]

Advertencia: Justin Herbert (QB2) [16.8 puntos proyectados], Najee Harris (lesión/jugada arriesgada)

Sleeper: Omarion Hampton (RB con potencial)

Evitar: Isiah Pacheco a menos que estés desesperado en formatos más profundos

Predicciones del Juego Chargers vs Chiefs

Se espera que los Chiefs tengan la ventaja una vez más, con la expectativa de que los Chargers tengan dificultades en la ofensiva debido a la ausencia del tackle izquierdo lesionado Rashawn Slater.

Es posible que Patrick Mahomes no necesite fuegos artificiales para hacer el trabajo: una actuación constante y controlada debería ser suficiente. Es probable que Kansas City obtenga una ventaja temprana antes de cambiar a un plan de juego basado en pases cortos y eficientes y una dosis constante de Isiah Pacheco en el ataque terrestre.

Según las probabilidades, los Chiefs tienen un 56.9% de posibilidades de victoria, mientras que a los Chargers se les da un 42.8% de oportunidad de dar la sorpresa. El pequeño porcentaje restante cubre la rara posibilidad de un empate en la Semana 1.

Probabilidades Chargers vs Chiefs

Diferencia de puntos: Chiefs -3 (-118)

Total: 45.5 (Más de -110/Menos de -110)

Línea de dinero: -175 (Chiefs) | +145 (Chargers)