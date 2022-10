Los 100 mejores futbolistas de todos los tiempos, según 'Four Four Two'

La prestigiosa publicación inglesa considera a Messi el número uno, por delante de Maradona y CR7

¿Quién ha sido el mejor jugador de fútbol de todos los tiempos? El debate es eterno y aunque comparar a distintos jugadores de diferentes épocas resulta siempre injusto, la publicación inglesa 'Four Four Two' ha decidido elaborar un ránking donde ubica a los 100 mejores jugadores de todos los tiempos. Y en su opinión, el mejor jugador de todos los tiempos es el argentino Lionel Messi.

Messi, por delante de Maradona y CR7

El ex del Barça y actual jugador del PSG y la selección argentina ocipa el primer puesto, por delante de otro argentino, el legendario Diego Armando Maradona, mientras que en el tercer lugar aparece Cristiano Ronaldo, ex jugador del Real Madrid que ahora mismo, milita en el Manchester United.

La revista indica en su web que "después de semanas tratando de reducir a todos los futbolistas masculinos a una lista de 100, en FourFourTwo ahora nos damos cuenta de lo absurdo que puede llegar a ser. Hacer la selección se convierte en un enigma casi imposible cuando te das cuenta de cuántos futbolistas destacados ha habido, en todos los continentes y durante décadas", aseguran, para después anunciar el ránking de los que, en opinión de la publicación, son los 100 mejores de todos los tiempos.

Top-15 de los 100 mejores jugadores de todos los tiempos, según 'Four Four Two'

Lionel Messi (Argentina) Diego Armando Maradona (Agentina) Cristiano Ronaldo (Portugal) Edson Arantes Do Nascimento, Pelé (Brasil) Zinedine Zidane (Francia) Johan Cruyff (Países Bajos) George Best (Irlanda) Franz Beckenbauer (Alemania) Ferenc Puskas (Hungría) Ronaldo Nazario (Brasil) Gerd Müller (Alemani) Alfredo Di Stéfano (Argentina-España) Michel Platini (Francia) Zico (Brasil) Garrincha (Brasil)

Andrés Iniesta y Xavi Hernández, en el top-25 del ránking

En el ránking particular elaborado por 'Four Four Two', solo aparecen dos jugadores españoles en el Top-25. Esos son Andrés Iniesta (20º) y Xavi Hernández (24º). Curiosamente, Luis Suárez, el único Balón de Oro español de la historia, no aparece entre los 25 mejores de ese ránking.