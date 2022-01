Lopetegui: "Creo que la justicia no ha servido para nada"

El entrenador del Sevilla, Julen Lopetegui, pasó por sala de prensa tras el duelo de Copa del Rey ante el Betis. El técnico vasco se mostró enfadado tras el encuentro, y quiso hacer hincapié en cómo se pudo jugar este domingo cuando había opciones de jugar en otras fechas.

Lopetegui, enfadado

"Felicito al Betis por el pase a la siguiente ronda. El acto vandálico no representa a la afición del Betis. En este país tenemos la piel muy fina para muchas cosas como el racismo o la violencia de género y me parece bien. Hay que poner el foco en que Jordán llegó con la tensión baja al hospital y me parece muy mal que no se condene o se condena o no se condena pero condenarlo y es que... no vale. La afición del Betis no está representada por ese energúmeno. ¿Cómo se puede jugar hoy cuando el agredido es perjudicado cuando había opciones de jugar en otros días?. Creo que la justicia no ha servido para nada"

Análisis del encuentro

"Podríamos no habernos presentado y hemos tratado de ganar. Ha sido un partido igualado y complejo y han tenido que jugar jugadores que no estaban en buenas condiciones. Ellos han aprovechado la que han tenido"