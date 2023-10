El look de Lionel Messi en la gala del Balón de Oro 2023

Leo se prepara para recibir su octavo premio al mejor jugador del mundo a pura elegancia.

Cuando deja de lado su habitual vestimenta de pantalones cortos, remera y chancletas, Lionel Messi no teme arriesgarse a la hora de elegir un look. A lo largo de los años, Leo ha sorprendido más de una vez con su vestimenta en distintas ocasiones especiales. Y la gala del Balón de Oro 2023 no fue la excepción.

SIGUE EN DIRECTO LA GALA DEL BALÓN DE ORO 2023 PULSANDO AQUÍ

De regreso a París, exactamente cuatro meses después del final de su turbulento paso por PSG, el capitán de la Selección argentina arribó a la capital francesa en las primeras horas de la tarde de este lunes listo para ser coronado por octava ocasión con el premio que entrega France Football al mejor futbolista del mundo.

El artículo sigue a continuación

En su llegada al Teatro del Chatelet, el rosarino lució un traje clásico negro con camisa blanca y un moño en color negro para hacer juego con el conjunto que su familia también portaba.