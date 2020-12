Llegaron a Chile las primeras vacunas contra el Covid-19

Chile es el segundo país que recibe unidades de la vacuna Pfizer y BioNTech, después de México.

Tal como lo anunció el presidente Sebastián Piñera, acompañado por el ministro de Salud, Enrique Paris, y el ministro de Relaciones Exteriores, Andrés Allamand, en la madrugada de este jueves llegaron las primeras 10 000 dosis de la vacuna contra el Covid-19 de los laboratorios Pfizer y BioNTech, el segundo país en recibir las unidades después de .

“Estas vacunas son una luz de esperanza que nos va a iluminar el camino”, destacó el Mandatario tras supervisar el primer cargamento en el Grupo 10 de la Fuerza Aérea. Las primeras 10 mil vacunas serán administradas al personal de Unidades de Tratamiento Intensivo de La Araucanía, Biobío, Magallanes y un tercio de la Región Metropolitana.

Mientras que para la próxima semana se espera la llegada de otras 10 mil dosis más, cumpliendo así con las primeras 20 mil vacunas anunciadas por el Gobierno. “Mucha gente ha trabajado mucho durante mucho tiempo para poder asegurarles a nuestros compatriotas que vamos a tener una vacuna segura, eficaz y oportuna”, explicó el Jefe de Estado.

Más equipos

"Actualmente tiene acuerdos y contratos que garantizan 10 millones de dosis con el Pfizer-BioNTech y otras 10 millones con el grupo Sinovac, lo que sumado a los acuerdos con AstraZeneca-Oxford, Jensen–Johnsson & Johnsson y la Alianza Covax, permite llegar a más de 30 millones de dosis", informó el Minsal.

[VIVO] Traslado de las primeras dosis e inicio de proceso de vacunación #YoMeVacuno ✌️ https://t.co/FwCnnjdljb — Gobierno de Chile (@GobiernodeChile) December 24, 2020

Además de comenzar con el personal de salud que trabaja en Unidades de Pacientes Críticos, el programa contempla las siguientes prioridades, en función de los niveles de riesgos de los distintos grupos: Primero, personas desplegadas en la emergencia Covid. Segundo, Adultos Mayores y Enfermos Crónicos, priorizando a los de Centros de Larga Estadía. Y tercero, los otros grupos de la población objetivo, según su grado de riesgo.

A partir de enero, Chile seguirá recibiendo nuevas dosis con el objetivo de vacunar a la población crítica y de mayor riesgo durante el primer trimestre del 2021, continuando con los demás grupos durante el primer semestre. “Les pido no bajemos la guardia, no caigamos en falsas confianzas, mantengamos los cuidados personales, cada uno se cuida a sí mismo y cada uno tiene que, también, cuidar a los que están en su área, a su alrededor. Porque la vacuna no es sólo un acto de protección personal, la vacuna es un acto de solidaridad porque cuando una 3 persona se vacuna está protegiéndose a ella misma, pero también está protegiendo a sus seres queridos, a su comunidad y a todo el país”, finalizó Piñera.

Cabe destacar que en las últimas 24 horas, se registraron 2.395 casos nuevos de coronavirus en el país. De esos, 1.598 son casos con síntomas, 741 casos asintomáticos y 56 no notificados, sumando un total de 593.310 casos. Hay 13.214 casos activos y 563.457 recuperados. Por otro lado, el Departamento de Estadísticas e Información de Salud (DEIS) informó 75 fallecidos, elevando el total a 16.303.