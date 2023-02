Liverpool vs. Real Madrid en directo: resultado, alineaciones, polémicas, reacciones y ruedas de prensa del partido de ida de octavos de la Champions League 2022-2023

Todo lo que ocurra en Anfield en el partido de ida de los octavos de final de la Champions League, en directo en Goal.com.

El Real Madrid visita al Liverpool en su camino de defensa del título de la Champions League en la ida de los octavos de final de la competición. El choque tendrá lugar la noche del martes 21 de febrero a partir de las 21:00 horas en Anfield, a donde el Madrid viaja sin algunos jugadores clave en su esquema como Tchouameni, ya que Kroos se ha incorporado a la convocatoria a última hora, aunque llega como Benzema entre algodones, pero con jugadores de la segunda unicad, como Rodrygo, Ceballos, Camavinga o Asensio enchufados y aportando en la faceta goleadora.

Todos los detalles del Liverpool vs. Real Madrid de la Champions League 2022-2023 pulsando aquí

El Liverpool llega al encuentro tras remontar el vuelo en los últimos partidos de Premier League, con una mejora del juego, y todos los huevos puestos en la cesta de la Champions, ya que en el torneo local está descolgado.

Este duelo se ha convertido en un clásico en las últimas temporadas, tanto que es una reedición de la última final de París, donde el Madrid se impuso por 1-0 con gol de Vinicius.

La última eliminatoria a doble partido entre ambos equipos supuso la consagración del brasileño, con una destacada actuación en el vacío Valdebebas durante la temporada 20-21, sin público en las gradas. También fue en los cuartos de final del torneo, con un balance de 3-1 a favor de los blancos.

El colegiado István Kovács, asistido en las bandas por sus compatriotas Vasile Florin Marinescu y Ovidiu Artene, será el encargado de impartir justicia. El rumano es árbitro internacional desde el año 2010. Estará asistido en el VAR por Massimiliano Irrati.

Después de ganar los tres primeros enfrentamientos de la Liga de Campeones, Jürgen Klopp solo ha ganado uno de los siguientes siete duelos contra el Real Madrid, perdiendo dos finales (2018 y 2022). El alemán enlaza cuatro partidos contra los merengues sin ganar, todos ellos bajo la dirección técnica del Liverpool.

Es la octava ocasión en la que Carlo Ancelotti se enfrenta al Liverpool en Anfield, con un balance de tres victorias, un empate y tres derrotas. El técnico italiano logró la victoria en su más reciente visita a orillas del Mersey, venciendo por 2-0 cuando dirigía al Everton en febrero de 2021.



Desde su último al gol Manchester City en mayo de 2022, Karim Benzema arrastra una racha de 324 minutos sin marcar en la Liga de Campeones. El francés no ha visto portería rival en ninguna de sus últimas cinco apariciones en esta competición.



Tras perder su primer partido de la presente edición de la UEFA Champions League (1-4 contra el Nápoles), el Liverpool ha ganado sus siguientes cinco partidos. Solo en una ocasión anterior han logrado una racha más larga con Jürgen Klopp en la competición, ganando siete seguidos entre septiembre de 2021 y febrero de 2022.



Los merengues solo han ganado en uno de sus siete anteriores partidos fuera de casa frente a equipos ingleses en la UEFA Champions League (2E 4D), logrando esa victoria frente al Chelsea en Stamford Bridge en abril de 2022.



El cuadro de Mersey no ha ganado en sus últimos seis partidos frente al Real Madrid (1E 5D). Representa su racha más larga sin una victoria frente a un rival en la Copa de Europa/UEFA Champions League.



Es la cuarta ocasión que el conjunto blanco visita Anfield para medirse al Liverpool en Liga de Campeones. Tras cosechar una amplia derrota (4-0) en marzo de 2009, la entidad de Chamartín permanece invicta en las dos últimas visitas, dejando la portería a cero en ambos encuentros: 0-3 en octubre de 2014 y 0-0 en abril de 2021.



Entre los años 1981 y 2009, el Liverpool logró vencer sus tres primeros duelos contra el Real Madrid en competiciones europeas. Desde entonces, los 'Reds' no han ganado ninguno de los siguientes seis enfrentamientos, cinco de los cuales terminaron en derrota (1E).



¡¡¡¡CARLO ANCELOTTI APUESTA POR RODRYGO GOES!!!!! El técnico italiano sienta a Dani Ceballos para dar galones al brasileño, especialista en las grandes noches europeas como ya demostró en la edición pasada. Al tridente ofensivo regresa Karim Benzema, ya recuperado, así como Camavinga ejerce de ancla ante las ausencias de Tchouaméni y de Kroos. Dani Carvajal es la principal novedad en la línea defensiva, regresando al lateral derecho, posición que ha ocupado en las últimas semanas Nacho Fernández.

¡¡¡¡JÜRGEN KLOPP REPITE ALINEACIÓN!!!! El técnico alemán escoge a los mismos futbolistas que arrancaron de inicio en la victoria contra el Newcastle United en Premier League de hace unos días. Darwin Núñez supera sus molestias en el hombro, por lo que acompaña a Gakpo y a Salah en el frente del ataque. Ante la plaga de lesiones en la medular, el español Stefan Bajcetic vivirá su primera titularidad como profesional en Liga de Campeones, competición en la que debutó enfrentándose al Ajax de Amsterdam en septiembre.

Por su parte, Carlo Ancelotti sale con los siguientes once jugadores (4-3-3): Thibaut Courtois - Dani Carvajal, Éder Militao, Antonio Rüdiger, David Alaba - Fede Valverde, Eduardo Camavinga, Luka Modric - Rodrygo Goes, Karim Benzema y Vinícius Junior.



¡¡Ya tenemos los onces iniciales confirmados!! Jürgen Klopp pone en liza la siguiente alineación (4-3-3): Alisson Becker - Trent Alexander-Arnold, Joe Gomez, Virgil van Dijk, Andrew Robertson - Jordan Henderson, Fabinho, Stefan Bajcetic - Mohamed Salah, Cody Gakpo y Darwin Núñez.

En esta defensa del campeonato europeo, los merengues deben ganar solidez a domicilio en Europa. Desde que superó la fase de grupos de la edición 2021/22, solo ha ganado tres de los siete partidos que ha disputado lejos del Santiago Bernabéu en la Liga de Campeones, cayendo derrotado en el compromiso de octavos contra el PSG y en la semifinal contra el Manchester City.

Los ocho puntos de diferencia con el Barcelona por el liderato de LaLiga invitan al Real Madrid a priorizar por Europa, poniendo el foco en la Liga de Campeones. El vigente campeón de Europa arranca la defensa del título en fase eliminatoria precisamente contra el mismo rival al que ganó hace meses en el Stade de France de París.

Es una temporada algo turbulenta hasta el momento para Jürgen Klopp, que no termina de dar con la tecla de un equipo sólido y compacto, que ofrezca garantías. A falta de esa consistencia, el Liverpool se encomienda a Anfield, donde ha ganado los tres compromisos de Liga de Campeones de la fase de grupos (Ajax, Glasgow Rangers y Nápoles) y en donde no pierde en esta competición desde la visita del Inter de Milán en marzo de 2022 (0-1).

El Liverpool afronta la eliminatoria europea con varios frentes de preocupaciones abiertos. En la octava posición de la tabla clasificatoria y a siete puntos de la cuarta plaza, los 'Reds' ponen a examen su reciente mejoría tras el derbi de Mersey con seis puntos de los últimos seis posibles, su mejor racha de victorias en el año 2023.



Anfield como escenario del nuevo enfrentamiento entre las dos entidades que disputaron la última final de la Liga de Campeones. Ambos equipos, inmersos en una reciente rivalidad por los últimos duelos europeos, se vuelven a ver las caras en busca de un billete para los cuartos de final de la máxima competición europea a nivel de clubes.

Tenemos también once del Liverpool:

Ya hay alineación del Real Madrid. Ancelotti sacrifica a Ceballos y apuesta por los habituales de las grandes citas salvo los lesionados.

¡Buenas tardes a todos los amigos de Goal.com y bienvenidos a la retransmisión del partido entre el Liverpool vs. Real Madrid de la ida de los octavos de final de la Champions League 2022-2023. Quédate con nosotros para tener toda la información, con vídeos, alineaciones, goles, estadísticas y mucho más.

PARTIDO Liverpool vs. Real Madrid FECHA Martes, 21 de febrero de 2022 ESTADIO Anfield, Liverpool HORARIO 21:00

¿Dónde ver en directo el Liverpool vs. Real Madrid?

ZONA CANAL HORARIO España Movistar Liga de Campeones Movistar Liga de Campeones 3 21:00 Sudamérica Star+ ESPN ARG: 16:00;



CHI: 15:00;



COL: 14:00 México SKY Sports 14:00

Alineaciones probables del Liverpool vs. Real Madrid

Liverpool (1-4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Van Dijk, Joe Gómez, Robertson; Henderson, Fabinho, Bajcetic; Salah, Darwin Núñez y Gakpo

Real Madrid (1-4-3-3): Courtois; Carvajal, Militao, Rudiger, Alaba; Modric, Camavinga, Fede Valverde; Rodrygo, Benzema y Vinicius