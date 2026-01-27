Liverpool vs. Qarabag, Champions League: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Liverpool y Qarabag se enfrentan este miércoles 28 de enero, a las 21:00 h (tiempo de España), en Anfield, Inglaterra, por la octava jornada de la Champions League 2025/26.

Cómo ver Liverpool vs Qarabag, Champions League 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido estará disponible en España a través de M+ Liga de Campeones 16 y M+ Liga de Campeones 6, mientras que en México se podrá seguir por FOX One.

En Sudamérica el duelo será transmitido por ESPN 4 y Disney+. En Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de ViX Premium, con Disney+ como la opción para Centroamérica.

Hora de inicio del partido Liverpool vs Qarabag

El partido se disputa este miércoles 28 de enero a las 21:00 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio Anfield.

México: 14:00 horas

Argentina: 17:00 horas

Estados Unidos: 15:00 horas (tiempo del este)

Noticias y probables alineaciones

El Liverpool llega al partido necesitando una victoria simple para asegurar su clasificación para los octavos de final de la Champions League. A pesar de la mala racha, los Reds vencieron al Olympique de Marsella por 3 a 0 en la última jornada y se colocaron en una posición favorable para la clasificación.

Por su parte, el Qarabag llega a Anfield buscando hacer historia. El equipo de Azerbaiyán puede clasificarse para los playoffs incluso con una derrota, pero para no depender de otros resultados, necesita puntuar. La misión es difícil, pero el equipo de Quarban Qurbanov llega con moral tras derrotar al Eintracht Frankfurt, remontando, por 3 a 2.

El partido debería ser dominado por el Liverpool, que busca una redención con su afición, pero los visitantes vienen en busca de un logro histórico para su país.

Liverpool: Alisson; Frimpong, Endo, Van Dijk y Robertson; Gravenberch, MacAllister, Florian Wirtz y Szoboszlai; Gakpo (Ekitiké) y Salah. Técnico: Arne Slot.

Qarabag: Kochalski; Matheus Silva, Mustafazade, Medina y Jafarguliyev; Pedro Bicalho y Jankovic; Leandro Andrade, Montiel y Zoubir; Durán. Técnico: Qurban Qurbanov.

Bajas

Liverpool

Alexander Isak, Conor Bradley, Federico Chiesa, Giovanni Leoni, Ibrahima Konaté y Stefan Bajcetic están lesionados. Joe Gomez es duda.

Qarabag

El delantero brasileño Kady es duda.