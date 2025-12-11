Liverpool recibe a Brighton en la Premier League en partido crítico para los de Merseyside y un Arne Slot bajo presión.

Con los rumores sobre el futuro de Mohamed Salah, podría ser su despedida de Anfield. El delantero egipcio, que viajará a Marruecos para la Copa Africana de Naciones la próxima semana, está al margen después de hablar públicamente sobre sus frustraciones actuales en Anfield. Salah ha sido suplente en los tres últimos partidos del Liverpool y no viajó a Milán para su ardua victoria por 1-0 sobre el Inter este pasado martes.

La decisión sobre si reinstalar a Salah es algo que también podría definir el futuro del entrenador Arne Slot. Habiendo ganado el título de la Premier League en mayo, Slot ahora enfrenta una presión creciente después de una serie de resultados difíciles. Las casas de apuestas incluso lo han colocado como el favorito para ser el próximo entrenador de la Premier League en ser despedido. Sin embargo, la victoria sobre un buen equipo del Inter habrá calmado algunos nervios. En ausencia de Salah, el Liverpool se vio más compacto. También se vio a los fichajes de verano Alexander Isak y Hugo Ekitike jugando juntos en el once titular por primera vez esta temporada.

Si esto señala una visión de un Liverpool "renovado" está por verse. El entrenador del Brighton, Fabian Hürzeler, reconocerá que la confianza del Liverpool es frágil e insistirá a su equipo en salir rápido desde el principio. Los dos equipos llegan al partido de hoy empatados a 23 puntos con solo la diferencia de goles superior de los Seagulls separándolos en la tabla.

El partido estará disponible en España a través de DAZN y DAZN 3, mientras que en México se podrá seguir por FOX One.

En Sudamérica el duelo será transmitido por Disney+. Finalmente, en Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de Peacock.

El partido se disputa este sábado 13 de diciembre a las de la Premier League entre Liverpool y Brighton comenzará a las 3:00 pm hora local. En los Estados Unidos, esto significa una hora de inicio a las 10:00 am Hora Estándar del Este / 7:00 am Hora Estándar del Pacífico.

Liverpool vs Brighton, alineaciones

Información del Liverpool

Aparte del dilema sobre si incluir o no a Mohamed Salah, el entrenador Arne Slot tendrá que decidir si devuelve a Florian Wirtz al once titular. Aunque Liverpool se mostró sólido contra el Inter de Milán, también carecieron de chispa creativa y el alemán ha sido uno de sus mejores jugadores en las últimas semanas. Cody Gakpo está lesionado, lo que significa que Isak y Ekitike probablemente volverán a formarse juntos.

Información del Brighton

Kaoru Mitoma es una duda importante y el veterano James Milner, que seguramente estará desesperado por jugar contra su antiguo club en Anfield de nuevo, también está en problemas de condición física. Yasin Ayari se someterá a una prueba de condición física de última hora. Danny Welbeck, de 35 años, que continúa envejeciendo como un buen vino, lleva siete goles en la Premier League en lo que va de temporada. Es probable que lidere la alineación, apoyado por Georginio Rutter, quien anotó un gol de empate tardío en el último encuentro de la Premier League contra el West Ham.

