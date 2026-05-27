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Vasco da Gama recibe a Barracas Central en el Grupo G de la Copa Sudamericana, con ambos equipos necesitando puntos para mantener vivas sus aspiraciones continentales.

El conjunto brasileño llega a este partido en un momento delicado. Renato Gaúcho no ha logrado estabilizar a su equipo: tres derrotas en los últimos cinco partidos, incluyendo una goleada de 3-0 ante Red Bull Bragantino en el Brasileirao y una derrota por 3-1 frente a Olimpia en la propia Sudamericana. Vasco ocupa el segundo lugar del grupo, pero la presión se acumula.

Barracas Central no atraviesa un momento mejor. El equipo de Rubén Darío Insúa no conoce la victoria en sus últimos cinco compromisos, con dos empates y tres derrotas. La más reciente fue una caída por 2-0 ante Audax Italiano en la Copa Sudamericana, resultado que los dejó en el fondo del grupo.

El único antecedente entre estos dos clubes en el registro disponible terminó 0-0 en Buenos Aires en abril. Ese empate no le sirvió a ninguno de los dos, y Vasco intentará aprovechar la condición de local para romper ese equilibrio.

Para Barracas, la situación es clara: necesitan ganar. Un empate no cambia nada para un equipo que lleva demasiado tiempo sin sumar de a tres.

A continuación, toda la información sobre cómo y dónde ver el partido de Vasco da Gama vs Barracas Central en vivo, con canal de TV, opciones de transmisión en línea y hora de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

Vasco da Gama, dirigido por Renato Gaúcho, no cuenta con información confirmada sobre lesionados ni suspendidos de cara a este partido. Tampoco se ha publicado un once probable por parte del club. Las novedades se actualizarán cuando el equipo difunda su lista oficial.

En el caso de Barracas Central, el técnico Rubén Darío Insúa tampoco ha dado a conocer bajas por lesión, sanciones ni la alineación prevista. Se espera que ambos clubes ofrezcan más detalles a medida que se acerque el pitido inicial.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Forma

Vasco da Gama acumula una victoria, un empate y tres derrotas en sus últimos cinco partidos. El resultado más reciente fue la derrota por 3-0 ante Red Bull Bragantino en el Brasileirao el 24 de mayo, y antes de eso cayeron 3-1 frente a Olimpia en la Copa Sudamericana. El único triunfo del periodo llegó ante Atlético Paranaense por 1-0 en la liga. En total, Vasco ha marcado siete goles y encajado nueve en esos cinco encuentros.

Barracas Central no ha ganado en sus últimos cinco partidos, con dos empates y tres derrotas. Su derrota más reciente fue por 2-0 ante Audax Italiano en la Copa Sudamericana el 19 de mayo, y también cayeron 2-1 ante Olimpia en la misma competición. Los únicos puntos que rescataron fueron dos empates a uno: uno ante Audax Italiano y otro ante Racing Club en la Liga Profesional. El equipo argentino ha anotado cinco goles y recibido siete en ese tramo.

Historial de Enfrentamientos Directos

VAS Último partidos BAC 0 Victorias 1 Empate 0 Victorias Barracas Central 0 - 0 Vasco da Gama 0 Goles marcados 0 Partidos de más de 2.5 goles 0/1 Ambos equipos anotaron 0/1

Vasco da Gama y Barracas Central solo se han enfrentado una vez en el registro disponible. El partido tuvo lugar el 7 de abril de 2026, cuando Barracas Central recibió a Vasco en la fase de grupos de la Copa Sudamericana y el encuentro terminó sin goles. Ese empate es el único dato disponible entre ambos clubes, por lo que ninguno ha logrado imponerse al otro en este torneo.

Clasificación

En el Grupo G de la Copa Sudamericana, Vasco da Gama ocupa la segunda posición y Barracas Central se encuentra en el cuarto lugar.