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San Lorenzo vs Recoleta: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

San Lorenzo vs Recoleta
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Copa Sudamericana

Cómo ver el partido de Copa Sudamericana entre San Lorenzo y Recoleta, así como la hora de inicio y noticias del equipo

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Cómo ver San Lorenzo vs Recoleta en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

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Noticias del equipo y escuadras

San Lorenzo contra Recoleta alineaciones probables

San Lorenzo crest
San Lorenzo
SAN
Formación
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Recoleta
REC
Recoleta crest
Recoleta
REC

Manager

  • G. Alvarez

Lesiones y jugadores suspendidos

Lesiones y suspensiones

  • Ningún jugador apartado

Lesiones y suspensiones

  • Ningún jugador apartado

Forma

SAN
-Formulario

Gol marcado (encajado)
6/7
Partidos de más de 2.5 goles
3/5
Ambos equipos anotaron
4/5

REC
-Formulario

Gol marcado (encajado)
9/10
Partidos de más de 2.5 goles
4/5
Ambos equipos anotaron
5/5

Historial de Enfrentamientos Directos

SAN

Último partidos

REC

0

Victorias

1

Empate

0

Victorias

1

Goles marcados

1
Partidos de más de 2.5 goles
0/1
Ambos equipos anotaron
1/1

Clasificación

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