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River Plate vs Belgrano: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

River Plate vs Belgrano
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Belgrano
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Cómo ver el partido de Liga Profesional entre River Plate y Belgrano, así como la hora de inicio y noticias del equipo

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Cómo ver River Plate vs Belgrano en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

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Noticias del equipo y escuadras

River Plate contra Belgrano alineaciones probables

River Plate crest
River Plate
RIV
Formación
Belgrano crest
Belgrano
BEL
Belgrano crest
Belgrano
BEL

Manager

  • E. Coudet

Lesiones y jugadores suspendidos

Lesiones y suspensiones

  • Ningún jugador apartado

Lesiones y suspensiones

  • Ningún jugador apartado

Forma

RIV
-Formulario

Gol marcado (encajado)
8/4
Partidos de más de 2.5 goles
2/5
Ambos equipos anotaron
3/5

BEL
-Formulario

Gol marcado (encajado)
8/2
Partidos de más de 2.5 goles
1/5
Ambos equipos anotaron
1/5

Historial de Enfrentamientos Directos

RIV

Últimos partidos

BEL

3

Victorias

1

Empate

1

Victoria

9

Goles marcados

3
Partidos de más de 2.5 goles
4/5
Ambos equipos anotaron
2/5

Clasificación

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