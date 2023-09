Montse Tomé ofrece la lista de convocadas para la UEFA Nations League, clasificatoria a los Juegos Olímpicos, en medio de un plantón histórico.

Montse Tomé, quien reemplazó a Jorge Vilda en el banquillo de la Selección España femenina tras el escándalo del 'Caso Rubiales', tiene que ofrecer la lista de futbolistas convocadas para los partidos de septiembre Suecia y Suiza, correspondientes a la UEFA Nations League, torneo clasificatorio para los Juegos Olímpicos. Unos juegos que la Selección femenina jamás disputó.

Tomé lo hará durante su presentación como nueva seleccionadora (primera mujer en dirigir a una Selección absoluta española) y en medio de un plantón histórico, con muchísimas jugadoras habiendo advertido a la Federación que no aceptarán el llamado de la seleccionadora por considerar insuficientes los cambios en la entidad que rige al fútbol español.

De acuerdo con una información publicada por el diario "El País", las internacionales quieren, entre otras cosas, que se elija a un nuevo director deportivo (ahora mismo el puesto está vacante porque no está ya Vilda, que doblaba las funciones), que se refuerce la estructura del área y que no siga el secretario general, Andreu Camps.

Tampoco querrían que continúe ningún miembro del gabinete presidencial ni el jefe de comunicación, Pablo García Cuervo, a quien acusan de "mala praxis" con el discurso que articuló Jenni Hermoso junto a Rubiales, desmentido por ella y rebatido por la federación porque explican que sí existió pero que con el paso de las horas se arrepintió.

El pasado 20 de agosto, culminaron un Mundial inolvidable consagrándose campeonas en Australia y Nueva Zelanda. Son las reinas del planeta, pero también son reivindicativas. Tras el beso no consentido de Rubiales a Jenni Hermoso, pero antes de la destitución de Jorge Vilda y de la renuncia de Luis Rubiales, todas ellas habían renunciado a jugar con España. Y a esa renuncia masiva se sumaron otras futbolistas que no habían disputado la Copa del Mundo, con parte de 'las 15' uniéndose a la medida de protesta.



En ese sentido, Montse Tomé tiene que dar una lista para los encuentros del 22 y 26 de septiembre, contra Suecia y Suiza respectivamente. Y lo hará envuelta en polémica y navegando en un mar de incertidumbre, sin tener certezas de si las jugadoras que ella convoque aceptarán la invitación. La convocatoria se ofrecerá este viernes 15 de septiembre sobre las 16 horas.



Según contó Antón Meana en 'Cadena Ser', hubo comunicaciones de última hora por parte de algunas futbolistas que habían renunciado a la Selección para advertirle a la Federación que ellas sí están disponibles. Lo que era unánime, parece ahora no serlo. Consejos familiares, cuestiones de patrocinadores, de sindicatos. Decisiones difíciles de tomar y que no dependen simplemente de la voluntad de cada internacional. Son horas de mullas llamadas, de ver si sí o si no.



Cabe recordar que negarse a ir con España podría tener consecuencias legales. Y es que la Ley del Deporte en este país las obliga a aceptar el llamado de la Selección. Evidentemente lo saben y tendrán alguna estrategia para contrarrestar el posible castigo.



