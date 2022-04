River se fue de la Copa Libertadores 2021 en cuartos de final con la derrota más contundente de todo el ciclo de Marcelo Gallardo y, por eso, en este 2022 quiere volver a meterse entre los mejores equipos del continente, algo que se había vuelto costumbre desde la llegada del Muñeco.

De cara a su participación en el Grupo F, donde competirá con Colo Colo, Alianza Lima y Fortaleza, el Millonario ya tiene definido su plantel. Y, una vez más, el entrenador decidió no utilizar las 50 plazas disponibles en la lista de buena fe: a pesar de que el año pasado debió poner a Enzo Pérez en el arco frente a Santa Fe debido a que no tenía inscriptos futbolistas de reserva para utilizar en medio del brote de coronavirus en el plantel, el DT volvió a presentar una nómina más corta, de 30 jugadores.

En cuanto a los nombres que integran la lista destacan apenas cuatro: Cristian Ferreira, quien no viene siendo tenido en cuenta por Gallardo tras haber regresado de su préstamo en Colón; el colombiano Flabián Londoño, quien hizo la pretemporada con el plantel de Primera pero aún no debutó; Alan Leonardo Díaz, el arquero que debutó en el Superclásico en medio del brote de Covid-19; y Felipe Peña Biafore, que todavía no tiene el alta de la rotura de ligamentos que sufrió a principios de noviembre del año pasado.

LA LISTA DE BUENA FE DE RIVER PARA LA COPA LIBERTADORES 2022