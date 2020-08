Lisandro Pohl explica cómo fue su salida de Alianza

El exdirigente del Alianza dio detalles de su sorpresiva salida.

A todos dejó con la boca abierta la salida de Lisandro Pohl de la directiva de Alianza, ya que en los últimos 12 años logró cosas importantes, pero una renovación y un cambio de timón lo tiene afuera de la institución.

En el programa Güiri Güiri, Pohl dio detalles de lo sucedido: “Cuando me reuní con Pedro Hernández me dijo apenado que Fito Salume le había dicho que él había salido mal en una encuesta, que su imagen estaba hasta en negativa y que un asesor le había dicho él tenía que ser la imagen de Alianza”.

Y agregó: “En los últimos cinco años Alianza ha sido auto-financiable, pero en los primeros cinco años no, yo puse bastante dinero. Si las cosas deportivas no se te dan, la culpa no la tiene ni la dirigencia, porque al final son los jugadores los que están en la cancha”.