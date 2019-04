Liguilla Ascenso MX Clausura 2019: Calificados, cuáles sí pueden ascender, horarios y canales

Ocho equipos pelearán por el título de la Segunda División, aunque solo seis están certificados para subir.

Quedó definida la Liguilla del Clausura 2019 . Si bien los ocho mejores clasificados lograron acceder a la fase final del torneo, solo unos pocos cuentan con los requisitos por el Comité de Desarrollo para dar el anhelado salto al máximo circuito del futbol mexicano.

En Goal te presentamos todo lo que tienes que saber sobre la Fiesta Grande de la Categoría de Plata:

¿QUÉ EQUIPOS PARTICIPAN EN ESTA FASE?

















¿CÓMO SE JUEGA?

Los ocho calificados para los cuartos de final serán ubicados en duelos directos de acuerdo con el lugar que ocupen en la tabla de posiciones al término de la Jornada 15 ( 1 vs 8, 2 vs7, 3 vs 6 y 4 vs 5 ). Todos los partidos serán de ida y vuelta, siendo el gol de visitante el primer criterio de desempate. Si persiste la igualdad, se tomará en cuenta la ubicación en la tabla general.

CUARTOS DE FINAL DEL ASCENSO CLAUSURA 2019: DÍAS Y HORARIOS



(1) vs (8)

Mineros (2) vs (7)

(3) vs Mérida (6)

(4) vs (5)

¿QUÉ EQUIPOS SÍ PUEDEN ASCENDER?

De los calificados a la ronda de los mejores ocho, porque hay más cuadros certificados , únicamente San Luis, Dorados, Alebrijes, Mineros, Zacatepec y Cimarrones cuentan con los papeles para subir a la en caso de proclamarse monarcas. Cabe recordar que si los potosinos, superlíderes en este semestre, no consiguen el bicampeonato, el ganador de esta edición los enfrentaría en la final definitiva para ver quién asciende.