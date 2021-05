En la Liga MX, ¿qué futbolistas campeones del mundo han jugado?

Hay una combinación de sudamericanos (argentinos y brasileños) en este selecto club. Thauvin podría ser el primer europeo.

Florian Thauvin ilusiona a la fanaticada de Tigres para convertirse en el bombazo de la Liga MX para el torneo Apertura 2021. Porque no es muy común que un europeo se atreva a cruzar el Oceáno Atlántico y, mucho menos, un elemento de sus características decida eso con más ofertas de la Serie A, Premier League, La Liga o mantenerse en el Marsella.

Su estatus de campeón del mundo en Rusia 2018 con Francia, donde únicamente contabilizó 60 segundos en los octavos de final vs Argentina, le otorga un plus; sin embargo, no es único, puesto que eso ya ha ocurrido en nuestro balompié.

Son 13 los futbolistas que también lo hicieron en ese orden estricto: es decir, se proclamaron monarcas y ya luego aterrizaron en el país. Todos los enlistados en este artículo cumplen con ese criterio.

Y por ello es que no se encuentra gente como, por ejemplo, Mauro Camoranesi, que pasó por Santos Laguna y Cruz Azul antes de que Italia lo llamara para la Copa del Mundo 2006, la cual conquistó la Azzura en Alemania.

Tampoco se consideran a entrenadores como César Luis Menotti, Américo Gallego, Nery Pumpido o Daniel Passarella, que dirigieron en México con ese currículum. Meramente engloba futbolistas.

A continuación, en Goal, la información completa:

VAVÁ

Ni más ni menos que bicampeón del orbe gracias a sus éxitos en Suecia 1958 y Chile 1962. De hecho, en este último, debido a la lesión de Pelé, acabó como el máximo goleador de Brasil con cuatro tantos. Su nivel en el América FC, Íbis, Sport Recife y Vasco da Gama lo llevó a Europa con el Atlético de Madrid, cuadro en el que levantó dos Copas del Rey.

Volvió al Palmeiras y en 1964 lo contrató el América. Con el cuadro de Coapa obtuvo el doblete en 1965. Es decir, el título de Primera División y la Copa México. Más tarde, emigró al San Diego Toros y colgó los botines en el Portuguesa.

DIDÍ

Uno de los grandes futbolistas brasileños de todos los tiempos. Incluso, la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbo (IFFHS) lo catalogó como uno de los 20 mejores del siglo XX. Ganó los Mundiales del 58 y el 62.

Jugó en clubes de peso como el Fluminense, Real Madrid, entre otros. Casi antes de retirarse, tuvo una travesía fugaz y discreto por el Veracruz en 1966.

ORECO

Compañero de Vavá en el Scratch del 62. Se verdadero nombre era Valdemar Rodrigues Martins. Luego de sus travesías en el Internacional de Santa María, Inter, Corinthians y Millonarios, se puso la playera del Toluca.

Junto a los mexiquenses sumó dos títulos de Liga en 1967 y 1968, los primeros en la historia de la institución. Colgó los botines en Estados Unidos con el Dallas Tornado.

MAURO RAMOS

Otrora defensa brasileño que estuvo presente en los Mundiales de 1958 y 1962, en este último con el gafete de capitán. Se incorporó al Toluca en 1968, compartiendo vestidor con Oreco para el segundo campeonato de Liga de los Escarlatas.

COUTINHO

Su nombre real era Antônio Wilson Vieira Honório. No tiene nada que ver con el atacante del Barcelona. Uno más de la camada brasileña campeona en el Mundial del 62, aunque a la postre no participó por un golpe en el menisco. Se unió al Atlas en 1971. No obstante, sólo duró un año con los Rojinegros sin pena ni gloria.

Parte fundamental y socio principal del Santos de Brasil de Pelé que cosechó dos Libertadores y un par de Intercontinentales.

RICARDO LA VOLPE

El entrenador argentino formó parte de la Argentina de 1978, pese a que no disputó un solo minuto porque era suplente del portero Ubaldo Fillol. Al finalizar ese torneo, firmó con el Atlante donde quedó subcampeón de Liga. Se retiró en el Oaxtepec en 1983.

Posteriormente empezó su carrera como director técnico en el país, lugar donde ha hecho la mayoría de su trayectoria con pasos de varias etapas por Oaxtepec, Ángeles del Puebla, los Potros, Chivas, Querétaro, América, Atlas, Toluca, la Selección mexicana, Rayados y Chiapas. También probó suerte en el exterior con Boca, Vélez, Banfield, la Selección de Costa Rica y el Pyramids FC de Egipto.

EDU

SERGIO ALMIRÓN

Conocido igualmente como. Festejó la copa decon un papel secundario. Jugó en Santos, Corinthians e Inter antes de que(1977-83) se hiciera de sus servicios. No ganó nada en la UANL. De ahí se marchó al Nacional Fast Clube, donde colgó los botines.

Miembro de la plantilla Albiceleste que coronó en México 1986. A manera de anécfota, el delantero empleó el dorsal #1 porque, en esa década, la política de la AFA consistía en numerar a los jugadores mediante su apellido.

Tras estar en Newell's y Tours FC, Tigres lo tentó entre 1989 y 1991. No dio mucho de qué hablar, ni para bien ni para mal.

ÓSCAR RUGGERI

Uno de los elementos en haber defendido los colores de Boca y River. De ahí, tras dar la vuelta olímpica en México 86, el Cabezón emigró a España con el Logroñes y el Real Madrid. Regresó a Argentina con Vélez, se fue a Italia con el Ancona y, en el 92, el América fichó al defensa central. Con los Azulcremas se quedó con la Copa de Campeones de la Concacaf 1992.

Retornó a su tierra en el 93 con San Lorenzo y dijo adiós con Lanús. Como estratega, dirigió a las Águilas brevemente en el Apertura 2004; del mismo modo, a Chivas (entre el 2001 y 2002) y Tecos (2003).

CLAUDIO BORGHI

Perteneciente a la camada de los campeones del planeta en México 1986. Convocado a la Albiceleste gracias a su sorprendente nivel con Argentinos Juniors, el cual dio el batacazo en la Libertadores 1985 en la liga argentina dos campañas al hilo.

En 1993, eligió México como su destino con los Correcaminos. Nada más aguantó un año en la UAT y, al no disfrutar de regularidad, decidió migrar a Chile donde destacó con Colo Colo

LUIS ISLAS

Debutó en Chacarita. Lo traspasaron a Estudiantes de La Plata y posteriormente de México 86, en el que apareció como segundo portero, llegó a Independiente. Probó fortuna en el Viejo Continente con el Logroñes y al poco tiempo pegó la vuelta al Rojo.

Desfiló por Newells y Platense previo a desembarcar al futbol mexicano con el Toluca antes de la época dorada de la escuadra Choricera. Le siguieron Huracán, Tigre y León, conjunto con el que perdió la categoría en el Verano 2002 para irse Talleres. Se retiró en Independiente en el 2003.

BEBETO

Uno de los movimientos más raros en la historia. Comenzó en el Vitoria de Bahía. Brincó al Flamengo de Zico y Sócrates. Cambió al Vasco da Gama, donde continuó con sus números impresionantes.

Deportivo La Coruña lo compró en el 92, donde dio las mejores estadísticas de su carrera, coincidiendo con el trofeo de Estados Unidos 1994, nación en la que hizo famosa su celebración arrullando los brazos que dedicó a su hijo entonces recién nacido. De hecho, se adjudicó el Pichichi 1993.

En el Sevilla duró muy poco y aterrizó en el Cruzeiro. Se añadieron Botafogo y Kashima Antlers hasta que, en el Invierno 99, Toros Neza soprendió con su anuncio. Iba a estar allí cuatro certámenes, mas protagonizó varios episodios que orillaron a que rescindieran el vínculo mutuamente.

Le tocó de todo: lo asaltaron, sintió un sismo, la directiva le restringió permisos a la plantilla por los malos resultados y lo separaron. Únicamente alineó en ocho compromisos y estremeció las redes una ocasión. Kashima Antlers y Al-Ittihad cerraron la historia del ahora senador del estado de Río de Janeiro.

RONALDINHO

Gremio, PSG, Barcelona, Milan, Flamento, Atlético Mineiro, Fluminense... No necesita credenciales. Uno de los mayores cracks a raíz de su etapa con el Barça, donde deleitó la pupila de sus hinchas y rivales, y devolvió a la élite a los Blaugranas. El monarca en Corea del Sur - Japón 2002 cautivó en el 2014 cuando estampó su firma con el Querétaro.

Aunque regaló algunos chispazos, como en el Azteca frente al América, no colmó las expectativas y acabó relegado por el timonel Víctor Manuel Vucetich en el subcampeonato del Clausura 2015.