En el FC Barcelona hay revuelo sobre la posición de delantero para la próxima temporada. Robert Lewandowski, Marcus Rashford y Ferran Torres ocupan esos puestos este curso, pero la BBC tiene más información sobre el futuro del polaco y del inglés.

Rashford llegó cedido del Manchester United y quiere quedarse. Si el Barça ejerce la opción de compra, será jugador azulgrana la próxima temporada.

Sin embargo, en su entorno hay malestar: se rumorea que el Barça prefiere fichar a otros delanteros y que los 30 millones de la opción de compra se destinarían a otros objetivos.

Para su entorno, los rumores son normales en una negociación. Lo cierto es que Rashford debería bajar su salario si el Barça ejerce la opción.

Además, la BBC confirma que Lewandowski dejará el club: su contrato vence y, pese al interés azulgrana en extenderlo, el polaco rechazó las condiciones.

El club le ofrecía una rebaja salarial y un papel secundario, pero el goleador, aún ambicioso, valora el interés de Juventus y AC Milan.

Según la BBC, Julián Álvarez es prioridad. Costará más de 120 millones de euros, lo que complica su fichaje. El otro delantero debe ser dinámico: agresivo sin balón, intenso en la presión y clave en las combinaciones cortas.