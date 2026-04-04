Lewandowski se consuela igualando el récord del Barcelona

El delantero polaco Robert Lewandowski recuperó su olfato goleador de la mejor manera posible para borrar sus penas con la selección tras ver cómo se le escapaba de las manos el sueño de clasificarse para el Mundial de 2026.

La selección polaca llegó a la final de la repesca europea para el Mundial, donde se enfrentó a Suecia en su propio terreno. Tras un partido muy igualado y emocionante, Viktor Gyökéris, estrella del Arsenal, dio la victoria a Suecia por 3-2 en los últimos compases del encuentro, asegurando así el pase a la fase final.

Lee también: El City devuelve al Liverpool a los recuerdos de una temporada desastrosa



Leer también: Sobre las ruinas del Liverpool... Haaland logra un hito excepcional

La situación de Lewandowski fue muy diferente esta noche, ya que fue él quien asumió el papel de «matador» y rompió la resistencia del Atlético de Madrid con un gol en el minuto 87, dando la victoria al Barça (2-1) y ampliando la ventaja sobre su perseguidor, el Real Madrid, a siete puntos.

Con este gol, el delantero polaco elevó su cuenta a 117 goles con el Barcelona, igualando el récord del legendario búlgaro Hristo Stoichkov con el Barcelona, según las estadísticas de la cuenta de Mr. Chip, especializada en el fútbol español.

Según la misma fuente, Lewandowski ocupa, junto a Stoichkov, el puesto 14 en la lista de máximos goleadores históricos del club catalán.

Lee también: Una derrota amarga: Mbappé falla en la prueba... y el Mallorca aprovecha el resquicio del veterano

Leer también: El Barcelona, rey de la remontada en La Liga

Sin embargo, Lewandowski destaca por haber marcado ese número de goles en solo 185 partidos, mientras que el exjugador búlgaro lo logró en 255.

Esta diferencia refleja la excepcional eficacia goleadora del veterano jugador polaco de 37 años, que sigue ofreciendo un alto nivel bajo la dirección de Hansi Flick, especialmente en los últimos partidos decisivos de la temporada, lo que podría cambiar las convicciones del Barcelona sobre su futuro.

Lee también: Jaque mate... Se acabó el juego: Salah cae en la trampa de la gran farsa

Leer también: Hassan Shehata: Salah está a la altura del Real Madrid y del Barcelona... y disputamos el Mundial sin complejos