La lesión de menisco que preocupa a Neymar: explicación y tiempos de recuperación

El fútbol brasileño vuelve a sacudirse: el futuro de Neymar ha dado otro giro inesperado justo cuando más necesitaba estabilidad. Sus constantes problemas físicos le han impedido recuperar el ritmo desde su regreso a Santos y, en el plano internacional, no viste la camiseta de Brasil desde octubre de 2023, cuando una rotura del ligamento cruzado anterior frenó en seco su trayectoria.

Su emotivo retorno al fútbol brasileño no ha sido lo que él ni los aficionados imaginaban. Las lesiones continúan frustrando el intento de resurgimiento del exastro del Barcelona. El último golpe, una lesión de menisco, amenazaba con dejarlo fuera hasta final de año.

Aun así, con Santos hundido en el puesto 17 y el descenso respirándole en la nuca a solo tres jornadas del final, el jugador de 33 años decidió ignorar el consejo médico. Optó por jugar con dolor, plenamente consciente de que estaba poniendo en riesgo su futuro. Y, al menos por una noche, la apuesta funcionó: Neymar marcó y generó otra ocasión en la victoria 3-0 que sacó a Santos —aunque sea provisionalmente— de la zona roja.

Posteriormente, medios brasileños informaron que la lesión era más grave de lo previsto, con un desgarro en el menisco de la rodilla izquierda. La recomendación era someterse a una artroscopia, pero la operación lo habría dejado fuera alrededor de un mes, poniendo fin a su temporada. En lugar de recibir tratamiento y fortalecer su candidatura para volver a la selección, Neymar eligió seguir entrenando y compitiendo, cargando aún más una rodilla ya castigada.

Pero ¿qué es exactamente una lesión de menisco y cuánto tiempo requiere para recuperarse? GOAL lo explica…

¿Qué es una lesión de menisco?

Un desgarro de menisco ocurre cuando el cartílago resistente de la rodilla se rompe. Entre el fémur y la tibia se encuentran dos almohadillas de cartílago llamadas meniscos, cuya función es actuar como amortiguadores, absorbiendo el impacto cada vez que la rodilla se dobla o gira. Basta un giro brusco, un cambio de dirección repentino o una rotación incómoda para que ese cartílago se desgarre.

Con el paso del tiempo, esa estructura amortiguadora se desgasta de forma natural, perdiendo fuerza y volviéndose más vulnerable. La artritis —que deteriora progresivamente el cartílago de las articulaciones— también puede aumentar el riesgo de sufrir un desgarro. No es casualidad que esta sea una de las lesiones más comunes en el deporte, sobre todo en atletas que someten sus rodillas a constantes frenadas, aceleraciones y giros. Deportes que exigen cambios de dirección rápidos, como el tenis, el fútbol, el baloncesto o el propio fútbol soccer, figuran entre los que presentan mayor incidencia de lesiones meniscales.

El riesgo se dispara aún más en disciplinas de contacto, donde un choque o un tacle puede forzar la rodilla en un ángulo peligroso y provocar un desgarro. Y no solo afecta a deportistas de élite: con los años, el menisco puede deteriorarse simplemente por uso acumulado, lo que significa que cualquiera puede sufrir un desgarro degenerativo, independientemente de su nivel de actividad.

¿Puedes seguir jugando con un desgarro de menisco?

Caminar o incluso jugar con un desgarro de menisco es técnicamente posible al principio, ya que muchas personas aún pueden ponerse de pie y apoyar peso inmediatamente después de la lesión. Pero esa ventana se cierra rápido. En cuestión de uno o dos días, la rodilla suele hincharse como un globo, el dolor se intensifica y, de pronto, hasta dar un simple paso se convierte en un desafío.

Aun así, Neymar continúa empujando a Santos casi por su cuenta. Pese al dolor en su rodilla izquierda, el ícono brasileño firmó una actuación decisiva en la victoria clave por 3-0 del viernes ante Sport Recife, un resultado que sacó al club de la zona de descenso —al menos por ahora—. Con dos partidos por jugar en la Serie A, Santos sigue peleando por su permanencia.

¿Cuánto tiempo lleva recuperarse de un desgarro de menisco?

La recuperación de un desgarro de menisco varía considerablemente de una persona a otra. Todo depende de la gravedad de la lesión y de la respuesta del cuerpo a la rehabilitación. Para quienes pasan por el quirófano, el regreso suele requerir entre tres y ocho semanas de trabajo enfocado.

La tentación de volver a correr, saltar y retomar los viejos hábitos es fuerte, pero acelerar el proceso casi siempre conduce a un nuevo contratiempo. Antes de pensar en regresar al entrenamiento o a la competición a máxima intensidad, deben cumplirse varias condiciones:

Poder flexionar y extender la rodilla sin dolor.

Caminar, trotar, correr a máxima velocidad y saltar sin molestias.

Ausencia total de hinchazón.

Que la rodilla lesionada se sienta tan estable y fuerte como la sana.

Para la mayoría, volver al 100% toma desde seis semanas hasta varios meses. Hacia el cuarto mes tras la cirugía, muchos ya llevan una vida normal y comienzan a retomar actividades más exigentes, incluidos deportes. No obstante, estos plazos no son universales: atletas de disciplinas de alto impacto, como el fútbol o el baloncesto, suelen necesitar más tiempo para asegurarse de que la articulación puede soportar la intensidad competitiva.

¿Qué dijo Carlo Ancelotti sobre Neymar?

Desde que Carlo Ancelotti asumió el mando de la selección brasileña, Neymar no ha vuelto a recibir una convocatoria, una decisión que ha dividido opiniones en todo el país futbolero. El técnico italiano ha sido claro y consistente: su lista se construirá únicamente con jugadores que estén sanos, en ritmo competitivo y sumando minutos semana tras semana.

Este nuevo capítulo en la saga de lesiones del astro solo complica aún más el panorama. El debate ya no gira en torno a si Neymar puede recuperar la forma a tiempo, sino a si Ancelotti estará dispuesto a apostar por una estrella que lleva meses sin continuidad y cuyo historial médico parece crecer temporada tras temporada.

El italiano insistió en que el problema nunca ha sido la calidad futbolística del atacante. En una reciente entrevista lo dejó claro: “Creo que tiene un talento enorme. Ha tenido la mala suerte de lesionarse durante el tiempo que hemos estado juntos. No pudo prepararse físicamente por esas lesiones. Estamos en noviembre…”

Ancelotti reafirmó además su admiración por el jugador: “Neymar está al mismo nivel que los demás, considerando que ya ha demostrado un talento extraordinario.”

¿Cuándo comienza la Copa Mundial 2026?

La Copa Mundial 2026 comenzará el jueves 11 de junio de 2026, marcando el esperado regreso del torneo a su tradicional ventana de junio-julio. El evento se desarrollará durante el verano y concluirá con la final el 19 de julio.

Esto contrasta con la edición de 2022, que rompió la tradición al celebrarse en pleno invierno del hemisferio norte. El cambio se debió a las extremas temperaturas de Qatar en junio y julio, consideradas demasiado peligrosas tanto para jugadores como para aficionados.