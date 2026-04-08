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Atletico de Madrid v FC Barcelona - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

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Lesión de una estrella del Barcelona a pocas horas del partido contra el Atlético

Barcelona vs Atlético Madrid
Barcelona
Atlético Madrid
Liga de Campeones
F. Lopez
España

¡Se ha quedado atrás del autobús del equipo!

A pocas horas del partido de ida de cuartos de final de la Liga de Campeones contra el Atlético de Madrid, una de las estrellas del Barcelona sufrió una lesión.

Según Mundo Deportivo, Fermín López sufrió una contusión en la cabeza durante el entrenamiento de este miércoles.

Por ello, el futbolista no descendió del autobús al llegar al hotel de concentración.

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Leer también: Simeone, indeciso en dos posiciones antes del partido contra el Barcelona

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Sin embargo, se espera que esté disponible para Hansi Flick esta noche.

El Barcelona quiere sentenciar cuanto antes el duelo contra el equipo de Simeone en el Camp Nou, pues la vuelta en Madrid se prevé muy difícil, igual que el reciente partido de Liga, que el Barça ganó 2-1 en los últimos minutos.

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