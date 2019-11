Leonel Moreira: "Sería muy grato volver a Herediano"

El arquero costarricense es jugador de Pachuca pero juega a préstamo en Bolívar y habló de la posibilidad de regresar al club del que surgió.

El arquero Leonel Moreira no descarta la posibilidad de regresar a Herediano, club que lo vio nacer como futbolista profesional. Actualmente es propiedad de de , aunque juega a préstamo en Bolívar.

"Todavía pertenezco a Pachuca, estoy viendo qué quieren ellos en diciembre y ver si me van a llamar. Ellos tienen cinco equipos y muy buena relación con muchos clubes del mundo", declaró el portero en diálogo con el programa Paralelo 10.

Y agregó: "Pienso en quedarme lo máximo posible afuera, pero uno no descarta volver a donde nació y para mí sería muy grato volver a Herediano. Todos saben que ahí me formé, me crié y tuve las mejores alegrías".

"Desde que empecé con Herediano me entregué al máximo. Siempre me gustó que la gente viera que estaba trabajando por amor a la camiseta", concluyó Moreira.