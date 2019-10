Leonardo y el PSG ya piensan en la renovación de Neymar

Según apunta 'La Gazzetta dello Sport' y recoge en Francia 'Le10 Sport', el director deportivo del PSG, Leonardo, se plantea renovar a Neymar

Tras el culebrón del verano, en el que Neymar Jr llegó incluso a afirmar que quería salir del , la situación ha cambiado radicalmente para el brasileño en París. A medida que ha ido avanzando la temporada, las actuaciones del '10' del PSG han demostrado que puede ser el líder del equipo.

Mucho más implicado en la disciplina del equipo, Neymar ha conseguido cambiar, poco a poco, los pitos e insultos por aplausos. Eso es consecuencia del rendimiento que está mostrando en la (hay que tener en cuenta que todavía no ha jugado en Champions por sanción).

4 goles en los 5 encuentros que ha jugado en el torneo doméstico han hecho que en el PSG, y más concretamente su director deportivo, Leonardo, hayan cambiado de opinión sobre el estado de brasileño.

Según apunta el periodista Nicolò Schira, de 'La Gazzetta dello Sport' y recoge en 'Le10 Sport', el PSG se plantea ofrecer la renovación a Neymar. Esto haría que su vinculación crecería dos años más.

Esto es, del actual contrato con el que cuenta Neymar, que finaliza en el 2022, se haría una ampliación por dos años más, es decir, que el nuevo contrato de Neymar acabaría en el año 2024.

El propio jugador, después de quedarse en París y comprobar el ambiente hostil con el que le obsequiaron los aficionados del PSG, hizo propósito de enmienda.

El artículo sigue a continuación

"Cometí muchos errores, recuperar la confianza no es fácil. Cuando me siento frustrado, me enojo, exploto y no me comunico correctamente. Estoy tratando de mejorar. No soy perfecto, para un ser humano es imposible. Me he equivocado varias veces y he recuperado toda la confianza que tenía por un alto precio, pero creo que es normal, es parte de la vida y gracias a estos errores creces y aprendes. Soy un tipo muy reservado, guardo las cosas para mí. Pero llega un punto en el que me siento frustrado, me enojo, exploto.... Estoy tratando de mejorar esto”, comentó en una entrevista para 'Mirror'.

Además, afirmó que quiere ser el mejor jugador del mundo. Está en el camino, y el PSG se ha dado cuenta. Si finalmente renueva, el cuadro parisino contará con un cuadro de lo más temible para intentar el asalto a la Liga de Campeones.