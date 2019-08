Leonardo Valencia está a un paso de reforzar Colo Colo

Al hábil futbolista, que puede jugar en todos los puestos del ataque, no le pondrán trabas para salir de Botafogo.

Leonardo Valencia podría convertirse en el segundo refuerzo para Colo Colo en el segundo semestre, tras la oficialización de Iván Rossi y el ofrecimiento de Bryan Rabello a la mesa directiva de Blanco y Negro, que no fue considerado.

El periodista Matheus Mandy publicó en su cuenta personal de Twitter que "ya hay un acuerdo entre Botafogo y para la liberación de Leo . Una pequeña compensación financiera será pagada y un porcentaje del jugador mantenido (por el Fogao). Ahora falta el acuerdo entre el mediocampista y el club chileno".

"Vale resaltar que Colo Colo no buscó oficialmente a Leo Valencia antes de la autorización del Alvinegro. El martillo fue golpeado esta mañana. A priori, nadie de Colo Colo está satisfecho con un intercambio", agregó el profesional, que remarcó cómo ahorarrá la Estrela Solitaria con la liberación del chileno: "La salida de Leo Valencia aliviará casi 300 mil dólares de la hoja alvinegra. Cabe destacar que en sueldo está solo detrás de Diego Souza. Leo tiene el sueldo dolarizado".

La oferta del Cacique, que viene de superar a Unión Española y consolidarse como el segundo mejor del torneo local, tiene relación con potenciar su bloque ofensivo, que no disfruta de una gran cantidad de variantes. Encima Leo no cuenta para su entrenador, Eduardo Barroca: este sábado fue banca en la caída 0-2 a manos de Corinthians y no vio minutos. Pese a que Barroca relevó a Rodrigo Pimpao y a Luiz Fernando entre los delanteros titulares (Souza estuvo los 90'), Lucas Campos y Vinícius Tanque fueron los elegidos en el segundo tiempo.

Valencia, en el 2019, suma 103 minutos en todo el Brasileirao, más 180 en el Campeonato Carioca, 90 en la Copa de y 132 por . Ahora, al dos veces campeón con Universidad de Chile le resta por acordar su sueldo en y la duración del contrato.

A Brasil llegó en 2017 y sumó a su palmarés un título -el Carioca de 2018- e hizo 5 goles, pero también perdió su lugar en la Selección de Chile, donde incluso fue elegido como el primer cambio de Pizzi en la final de la más reciente Copa Confederaciones.