León vs Cruz Azul, Clausura 2026 de la Liga MX: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

León recibe a Cruz Azul este sábado 10 de enero en el Estadio Nou Camp a las 19:00 horas, tiempo del centro de México, como parte de la jornada 1 del torneo Clausura 2026 de la Liga MX.

Sigue aquí en directo el partido León vs Cruz Azul del torneo Apertura 2025 de la Liga MX

Los Panzas Verdes tuvieron un semestre para el olvido en el Apertura 2025, quedándose muy lejos de la posibilidad de entrar a la Liguilla y buscarán revancha en este semestre, comenzando en un juego muy complicado ante los Cementeros, con quienes acumulan una racha negativa de cinco derrotas de manera consecutiva.

La Máquina tuvo un cierre de año amargo al ser eliminado en semifinales de la Liga MX por Tigres y posteriormente, perder el Derbi de las Américas en la Copa Intercontinental contra Flamengo. Los dirigidos por Nicolás Larcamón se presentan en este nuevo certamen como favoritos y esperan alzar el título en mayo, para sumar su décima estrella a su escudo.

En GOAL te presentamos toda la información sobre cómo ver este partido:

Cómo ver León vs Cruz Azul, por Clausura 2026: Canales de TV y transmisiones en vivo

PAÍS O ZONA CANAL O STREAMING México Fox, Fox One Estados Unidos TUDN, Univisión Sudamérica Sin transmisión España Sin transmisión

El partido será transmitido en México por Fox y Fox One, mientras que en los Estados Unidos, podrá verse por la señal de TUDN y Univisión. Para España y Sudamérica no habrá transmisión de este compromiso.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al transmitir. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de GOAL sobre las mejores VPNs para transmitir deportes.

Hora de inicio de León vs Cruz Azul

Liga MX - Clausura Estadio Nou Camp

El partido se disputa este sábado 10 de enero a las 19:00 horas (tiempo del centro de México) y tendrá como escenario el estadio Nou Camp.

México:19:00 horas

Estados Unidos:20:00 horas (tiempo del este)

Argentina: 22:00 horas

22:00 horas España:02:00 horas (domingo 11)

Noticias del equipo y escuadras

Leon contra Cruz Azul alineaciones probables Alineación probable Suplentes Manager I. Ambriz Alineación probable Suplentes Manager N. Larcamon

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Noticias de León

Ignacio Ambriz tomó el mando de León nuevamente ya con el Apertura 2025 en marcha y poco pudo hacer para que el equipo peleara por un lugar en la Liguilla. Ahora, 'Nacho' buscará devolverle el protagonismo a La Fiera, con quienes ya logró ser campeón en el torneo Guardianes 2020.

Los Panzas Verdes ya no contarán con James Rodríguez en sus filas, el cual hace un año llegó como fichaje bomba de la institución y poco pudo hacer para que los Esmeraldas fueran aspirantes al título y por ello, la directiva decidió no renovar el contrato del futbolista colombiano.

Noticias de Cruz Azul

Tras conquistar la Concacaf Champions Cup en el 2025, Cruz Azul apunta a tener un año aún más exitoso en el 2026 de la mano de Nicolás Larcamón, el cual el semestre pasado, tuvo a los Celestes constantemente peleando los primeros puestos de la tabla general del futbol mexicano.

La Máquina ya no contará con Ángel Sepúlveda, el cual fue su delantero más importante en los últimos semestres tras ser traspasado a las Chivas del Guadalajara; sin embargo, la directiva rápidamente trajo a su reemplazo, siendo el colombiano Miguel Borja el elegido para tratar de hacer olvidar al 'Cuate' y ser el nuevo hombre gol de los Cementeros.

Cruz Azul tendrá un semestre con mucha actividad, pues disputarán de nuevo la Concacaf Champions Cup en busca de refrendar el título y el estratega argentino deberá saber gestionar a su plantilla para no sufrir lesiones por la intensa carga de partidos que experimentarán.

Cómo llegan al partido

Historial de Enfrentamientos Directos

Clasificación

Enlaces útiles