Lenglet y su plantillazo a Varane: "No ha sido penalti"

El central del Barcelona niega que haya hecho falta al madridista en la gran polémica del Clásico.

Clement Lenglet, defensa del , aseguró que no cometió penalti a Raphael Varane en el Clásico que enfrentó a los catalanes con el este miércoles.

Fue la gran polémica de la noche. Iban 16 minutos de la primera parte cuando el Real Madrid pidió penalti de Lenglet sobre Varane. Lo cierto es que hubo un plantillazo del central del Barcelona a su compatriota madridista que ni Hernández Hernández ni el VAR consideraron como falta.

Sobre esa acción se manifestó uno de los protagonistas centrales. “Quiero sacar el balón con la cabeza y dar fuerza a mi movimiento para que la pelota salga, para ello utilizo mis piernas para empujar y por mala suerte toco la pierna de Varane. No soy un jugador que me gusta dar golpes, es amigo mio y le pregunté como estaba. No me parece penalti, soy el protagonista y sé que no voy a hacer falta, si algunos creen que hay penalti es su opinión”, explicó Lenglet.

“Si la revisa el VAR es normal porque hay personas que pueden pensar que es penalti pero hay que respetar la decisión del árbitro”, agregó.

Sobre el partido, dijo que “hemos tenido ocasiones de gol claras, dos de Leo una de Luis y una de Jordi. Hemos salido con una sensación agridulce”. "Nos ha faltado mas conexión con los delanteros, cadavez qwue conectamos teníamos ocasiones, pero no les encontramos era difícil porque Madrid ha jugado un buen partido. Hay que trabajar para corregir todo”, finalizó.