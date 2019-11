Lenglet: "No me atrae comprarme un Ferrari"

El central francés del Barcelona habla de su vida en una entrevista a L'Est Republicaine en la que señala "tengo claro el valor del dinero".

Clément Lenglet vive su segunda temporada en el , donde está ya consolidado como titular indiscutible tras quitarle el sitio a Samuel Umtiti, al que también ha desbancado en el eje de la zaga de la selección absoluta francesa, que alcanzó tras convertirse en nuevo jugador azulgrana el verano de 2018. Desde entonces no ha parado de crecer pero el central asegura, en una entrevista concedida al medio francés L'Est Republicaine, que "no he cambiado mi estilo de vida, no fui una estrella en el Nancy y, para mí, todavía no lo soy".

Sin embargo, admite que el salto a la fama que le da ser jugador del Barcelona y de la selección campeona del mundo no es fácil y admite que "veo menos a mis amigos y ya no puedo ir al cine" aunque admite que "todo se ve compensado por los grandes momentos que tengo la oportunidad de vivir". Se refiere, evidentemente, al fútbol. Y si tiene algo claro es que todo lo que está viviendo "lo he logrado gracias al trabajo".

En este aspecto, el central galo intenta mantener los pies en el suelo y señala que "tengo claro el valor del dinero porque soy alguien muy razonable en eso". Admite que "me gano muy bien la vida y cuando voy al restaurante, si quiero un plato de 40 o incluso 100 euros, no miro el precio, lo tomo". En otras palabras, "me permito algunas cosas" según confiesa de forma honesta.

Lo que tiene claro es que no piensa gastar el dinero en caprichos caros como hacen muchos futbolistas de los dos vestuarios de los que forma parte. "¿Comprarme un Ferrari? No, es agradable pero sigue siendo un automóvil y no me atrae más que eso". A propósito de Ferraris, prefiere hablar de Leo Messi, al que considera "un gran amigo del vestuario ya que todos los días actúa de una forma tan simple que te obliga a verle de este modo".

A propósito del rosarino se refirió también en rueda de prensa desde la concentración de la selección francesa. Lenglet comentó que "es muy tranquilo, lo hace todo de forma natural" y confesó que "cuando llegas a un grupo como el del Barcelona pones atención en todo lo que hacemos y Leo no nos da órdenes o nos reprocha nada, es un chico sencillo que nos permite jugar, con Antoine está sucediendo lo mismo que conmigo, poco a poco se va estableciendo el diálogo y empezamos a hablar, es muy cercano con Luis Suárez pero se mantiene abierto al resto, podemos hablar lo que queramos con él, no solo de fútbol, y nos ayuda en las tareas diarias".