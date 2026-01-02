Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.
Premier League
team-logoLeeds
Elland Road
team-logoManchester United
Mira el partido (Sudamérica)Mira el partido (España)
Sthembiso Nkabinde

Leeds vs. Manchester United, Premier League: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Cómo ver el partido de la Premier League entre Leeds y Manchester United, así como la hora de inicio y las noticias del equipo.

Leeds United recibe al Manchester United en Elland Road en la Premier League hoy, con ambos equipos persiguiendo objetivos importantes en diferentes extremos de la tabla. Leeds, actualmente en el 16º lugar en la tabla de la Premier League, llega al partido animado por una racha alentadora y con buena perspectiva para un resultado positivo. 

El equipo de Daniel Farke ha mostrado una creciente resistencia en las últimas semanas, permaneciendo invicto durante todo el mes de diciembre, habiendo jugado seis partidos. Una actuación defensiva resiliente en Anfield, obteniendo un empate 0-0 con Liverpool, ha aumentado la confianza del equipo, y esperan continuar su impulso. Los Whites han sido sólidos en casa frente a sus fanáticos, con pocas derrotas y una disposición combativa que es difícil de penetrar.

El United de Ruben Amorim tiene la difícil tarea de intentar romper la reciente racha positiva de Leeds, ya que llegan ansiosos por volver a ganar. La forma de los Diablos Rojos ha sido un poco irregular: sólida a veces, pero propensa a errores defensivos y puntos perdidos, como el empate 1-1 con el luchador Wolves la última vez. Saben que una victoria contra los Whites fuera de casa los vería subir al top cinco, fortaleciendo su empuje por la clasificación europea.

Amorim, sin embargo, tendrá que prescindir de varios jugadores clave, con la ausencia de jugadores como Bruno Fernandes, Kobbie Mainoo, Bryan Mbeumo, Matthijs de Ligt y Amad Diallo. No obstante, United sigue siendo una amenaza y buscará explotar cualquier espacio que deje el enfoque agresivo de Leeds. Como siempre, cuando estos dos se enfrentan, la forma y la posición en la liga pueden pasar rápidamente a un segundo plano. El orgullo, la pasión y la rivalidad son el centro de atención, y con ambos equipos necesitando puntos por diferentes razones, este enfrentamiento tiene todos los ingredientes para ser otro clásico.

Aquí es donde encontrar transmisiones en vivo en inglés de Leeds vs Manchester United, ya que GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido hoy.

Cómo ver Leeds vs Manchester United, Premier League 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

Disney+Ver aquí
DAZNVer aquí
MAXVer aquí

El partido estará disponible en España a través de DAZN, DAZN 1 y DAZN 1 Bar, mientras que en México se podrá seguir por TNT Sports y HBO MAX.

En Sudamérica el duelo será transmitido por ESPN y Disney+. En Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de Peacock y NBCSN.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites utilizar una red privada virtual (VPN) para ver los partidos con tu servicio de streaming habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al hacer streaming. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de GOAL sobre las mejores VPNs para streaming de deportes.

Elude las restricciones geográficas con una Red Privada VirtualObtener NordVPN

Hora de inicio del partido Leeds vs Manchester United

crest
Premier League - Premier League
Elland Road

El partido se disputa este domingo 4 de enero a las 13:30 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio Elland Road.

  • México: 06:30 horas
  • Argentina: 09:30 horas
  • Estados Unidos: 07:30 horas (tiempo del este)

Noticias del equipo y plantillas

Leeds contra Manchester United alineaciones probables

LeedsHome team crest

3-5-2

Formación

4-2-3-1

Home team crestMUN
1
L. Perri
15
J. Bijol
5
P. Struijk
23
S. Bornauw
44
I. Gruev
22
A. Tanaka
18
A. Stach
2
J. Bogle
3
G. Gudmundsson
19
N. Okafor
9
D. Calvert-Lewin
31
S. Lammens
23
L. Shaw
26
A. Heaven
6
L. Martinez
2
D. Dalot
25
M. Ugarte
10
M. Cunha
11
J. Zirkzee
13
P. Dorgu
18
Carlos Henrique Casemiro
30
B. Sesko

4-2-3-1

MUNAway team crest

Alineación probable

Suplentes

Manager

  • D. Farke

Alineación probable

Suplentes

Manager

  • R. Amorim

Lesiones y jugadores suspendidos

Lesiones y suspensiones

Lesiones y suspensiones

Forma

LEE
-Formulario

Gol marcado (encajado)
9/6
Partidos de más de 2.5 goles
2/5
Ambos equipos anotaron
4/5

MUN
-Formulario

Gol marcado (encajado)
11/8
Partidos de más de 2.5 goles
3/5
Ambos equipos anotaron
4/5

Historial de enfrentamientos

LEE

Últimos partidos

MUN

0

Victorias

2

Empates

3

Victorias

4

Goles marcados

10
Partidos de más de 2.5 goles
2/5
Ambos equipos anotaron
2/5

Clasificaciones

ENJOYED THIS STORY?

Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

0